Com time alternativo, Atlético-MG se despede da Florida Cup com vitória sobre Rowdies

Para finalizar sua participação na Florida Cup Challenge 2017, torneio que endossa a pré-temporada, o Atlético-MG entrou em campo contra o Tampa Bay Rowies na noite deste sábado (14) e venceu os norte-americanos por 2 a 0, com gols de Leonan e Rodrigão em cada etapa da partida.

No Al Lang Stadium, casa dos adversários, o Galo teve uma postura ofensiva diferente da impressa contra o Bayer Leverkusen em sua estreia, onde foi derrotado por 1 a 0, e foi superior ao time da Florida. Assim como os mineiros vinham de derrota, os norte-americanos também sofreram um revés em seu primeiro jogo, contra o Wolfsburg, por 2 a 0.

Quando entraram em campo, as duas equipes já sabiam que esforço algum daria o título da Florida Cup Challenge às suas respectivas nações, já que Leverkusen e Wolfsburg somaram dez pontos (cinco cada um), sagrando a Alemanha campeã. Isso acontece porque o torneio é uma disputa entre nações, onde são somadas as pontuações dos times que as defendem.

Atlético e Bahia competem em nome do Brasil, mas não alcançaram os pontos necessários para superaram a campanha do alemães. Os baianos entram em campo amanhã contra o Estudiantes, onde fazem seu segundo jogo no torneio. Já o Rowdies se juntou ao time argentino em um agregado Estados Unidos/Argentina, cuja união também não consegue mais alcançar a Alemanha.

O Atlético, que jogou a Florida Cup com time alternativo, agora volta para casa, onde se junta à equipe profissional, que segue em trabalhos para o começo da temporada. O time mineiro tem neste ano a disputa da Libertadores, além dos tradicionais campeonatos nacionais e seu estadual. O Rowies, nesta temporada, mira sua estreia na United Soccer League (USL), que divide o título de segunda divisão dos EUA junto com a North American Soccer League (NASL)

Galo abre o placar cedo e domina norte-americanos

O experiente inglês Joe Cole, ex jogador de times como Liverpool e Chelsea, além da Seleção Inglesa, estava em campo pelo Rowdies na noite deste sábado, mas a estrela que brigou logo no início do duelo foi a de Leonan.

Leonan, que fez o primeiro gol, foi um dos destaques do Galo (Gregg Newton/AFP/Getty Images)

Depois de defender uma cobrança de falta do time norte-americano, o goleiro Uilson lançou o lateral, que fez um belo domínio e tirou seu marcador da jogada com um toque de lado na bola. Em seguida, tocou para Capixaba, que finalizou para uma defesa de Pickens, e no rebote chegou Leonan para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar aos 7 minutos.

Contra o Leverkusen, na estreia do Galo na Florida Cup, o time alvinegro pecou nas jogadas ofensivas e teve um desempenho abaixo do esperado no ataque. Duas mudanças que o técnico Giacomini promoveu antes do jogo contra o Rowies foram as trocas de Matheus Roldan e Thalis por Capixaba e Ralph. Tomando mais iniciativas, o time mineiro ainda ia balanceando a boa atuação com uma marcação bem ajustada.

O Rowies começou a forçar em tentativas de fora da área, enquanto o Galo jogava bem pelos lados. Na lateral esquerda, Leonan teve bastante liberdade, subindo bem, e Capixaba deu trabalho pelo lado direito aos 29 minutos, depois de limpar a jogada e arriscar para fora. Vendo o time mineiro com uma boa troca de passes, a equipe norte-americana interceptava algumas jogadas com faltas e não conseguia encontrar espaços na zaga atleticana.

Aos 32 minutos, Leonan cobrou falta perto da entrada da grande área, mas Pickens espalmou e mandou a bola para escanteio. Nome da bola parada do Rowies, quatro minutos depois foi a vez de Cole arriscar contra o goleiro Uilson. O último lance da etapa inicial foi novamente com um lance de cobrança de falta, com Leonan mandando para fora.

Com gol de Rodrigão, equipe mineira deixa os EUA com uma vitória

Se logo no início do primeiro tempo, o Galo tratou de abrir o placar, não deixou passar muito tempo desde o começo da segunda etapa para ampliar. Patric cobrou falta, e Rodrigão desviou de cabeça para o gol, fazendo 2 a 0 para os mineiros.

O Rowdies teve uma chance de diminuir com Siaj, que recebeu um cruzamento da direita na pequena área, mas a bola acabou explodindo na cabeça do atacante e indo pra fora. Depois de trocar algumas opções ofensivas no intervalo, o Rowdies voltou para o segundo tempo mais ousado nas jogadas, mas ainda assim, nada que assustasse muito goleiro Uilson.

Aos 32 minutos, Capixaba fez fila na entrada da grande área norte-americana e finalizou, mas Campbell, que entrou no intervalo para defender a meta do Rowdies, ficou com a defesa. Três minutos depois, Uilson defendeu cobrança de falta.

Com a vantagem no placar, o Atlético diminuiu o ritmo de investidas no ataque e passou a explorar contra-ataques. Da mesma forma que deixou o campo contra o Wolfsburg, depois de levar 2 a 0, o Rowies foi derrotado pelo Galo.