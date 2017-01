Rafael Carioca revela que teve proposta do futebol chinês no fim de 2016

Carioca em seu momento alto da temporada, na seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo- CBF)

Rafael Carioca confirmou a ocorrência de uma proposta de transferência para o futebol chinês no fim de 2016. O volante possui seus direitos econômicos vinculados ao Atlético e ao Spartak Moscou, da Rússia, com cada clube possuindo 50%. As duas partes não entraram em acordo e a proposta de cerca de 8 milhões de euros foi declinada.

O jogador falou sobre a situação durante entrevista: “Tive uma proposta para sair para a China, agora. Só que tem 50% do Spartak e 50% do Atlético-MG. Não chegamos a um acordo. Mas estou tranquilo com relação a isso”.

Rafael preferiu não revelar qual clube chinês estava envolvido na negociação, mas garantiu que a não concretização da transferência não tira seu foco da temporada de 2017 no Galo. No ano passado, Rafael teve altos e baixos, chegando a ser lembrado por Tite e convocado para a Seleção Brasileira, mas terminando o ano com algumas partidas no banco de reservas do Atlético.

O jogador revelou seu descontentamento com a forma de treinamento do então técnico Marcelo Oliveira em uma entrevista coletiva logo após a demissão do comandante, às vésperas do segundo jogo da final da Copa do Brasil, demonstrando uma relação conturbada com o treinador.

Após a permanência garantida, o volante, que tem mais dois anos de contrato com o clube, garante foco e dedicação aos objetivos individuais e do grupo alvinegro. “Tenho objetivo de voltar a seleção. Não posso ficar na ansiedade de sair para a China. A vinda do Roger foi boa porque é um cara que gosta do meu jeito de jogar. Tenho mais dois anos de contrato. Estou feliz aqui e meu contrato é bom. Quero ganhar títulos aqui e depois ver o que acontece.”, afirmou.