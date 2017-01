Robinho descarta saída do Atlético-MG: "Minha cabeça sempre esteve focada aqui"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O começo do ano sempre é movimentado no chamado "mercado da bola". Surgem várias especulações, algumas estapafúrdias, outras plausíveis. Alvo de boatos sobre um possível retorno ao Santos, clube onde iniciou a carreira e conquistou títulos, Robinho, atacante do Atlético-MG, afirmou em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (17) que suas atenções estão voltadas apenas, e tão somente, para o Galo.

"Tenho contrato com o Atlético. Minha cabeça sempre esteve focada aqui. Nas férias joguei muito futevôlei, mas sempre estive focado. Às vezes, incomoda um pouco, principalmente, notícias que não são verdadeiras. Ter interesse de uma equipe ou outra é normal, mas falar que teve reunião (com a diretoria santista) que não aconteceu incomoda. De repente eu jogue um jogo mal, o que é normal, vão falar que eu estou com a cabeça em outra coisa", disse Robinho.

Trabalho duro na pré-temporada alvinegra (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O atacante também comentou sobre a temporada, que será longa para a equipe atleticana. Serão cinco competições a serem disputadas: Campeonato Mineiro, Primeira Liga, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. O extenso calendário alvinegro se inicia no dia 28, um domingo, contra o América de Teófilo Otoni, pelo estadual. Robinho ressaltou que o Mineiro tem o seu valor e espera ser campeão da competição.

"Todos os campeonatos são difíceis. Muita gente não dá valor ao Mineiro, mas a gente sabe que não tem ninguém bobo no futebol. Temos que começar com a força máxima em todas as competições. Espero que possa ser campeão mineiro dessa vez aqui no Galo", salientou.

Usando a camisa atleticana durante o ano de 2016, Robinho marcou 25 gols, sendo assim o artilheiro do país na temporada. Na pré-temporada que vem sendo realizada na Cidade do Galo, o atacante participou de todos os treinos, comprovando o foco por ele afirmado.