Atlético-MG nega proposta por Jadson; Fernando Gago pode estar na mira do clube

Maluf segue de olho no mercado (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Logo após rescindir o contrato com o Tianjin Quanjian, da China, o meio-campista Jadson imediatamente teve o nome vinculado a clubes brasileiros. No entanto, as especulações em torno do possível acerto com o Atlético-MG acabaram nesta quarta-feira (18). O diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, negou qualquer contato com o armador.

"Não conversamos com ninguém ligado ao jogador [Jadson]. Portanto, não elaboramos nenhuma proposta pelo atleta", declarou Maluf, por meio da assessoria de comunicação do Galo. Em entrevista ao canal por assinatura ESPN Brasil, o empresário de Jadson, Marcelo Robalino, afirmou que a prioridade será dada aos clubes brasileiros, mas caso as negociações não atendam as expectativas, outras possibilidades serão analisadas.

O Atlético continuará buscando reforços para o meio-campo e, em função disso, os possíveis nomes não param de surgir. De acordo com o repórter Cláudio Rezende e com o comentarista Léo Figueiredo, ambos da Rádio Itatiaia, o experiente volante argentino Fernando Gago, de 30 anos, é o terceiro jogador na mira do Galo. Os nomes de Elias, do Sporting, e Lucas Leiva, do Liverpool, já haviam sido vinculados ao time alvinegro.

Gago retornou ao futebol argentino em 2013 (Foto: Charly Diaz Azcue/STR/Getty Images)

Fernando Gago já passou por clubes importantes como Real Madrid, Valencia e Roma, além de ter vestido a camisa da Seleção Argentina na campanha do vice-campeonato mundial, em 2014, no Brasil. Atualmente, o volante pertence ao Boca Juniors, clube que o revelou e que muito provavelmente deixará em breve.

O meio-campista pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que o vínculo com o Boca Juniors encerrará em junho. Segundo o jornal argentino Olé, Fernando Gago exigiu o dobro do atual salário para permanecer por mais duas temporadas em Buenos Aires, mas o time não aceitou as condições.

Ainda de acordo com o periódico, o Atlético não é o único interessado no volante, já que o Milan, da Itália, já teria iniciado as negociações e o possível retorno de Gago ao futebol europeu estaria próximo.