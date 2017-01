Robinho, Fábio Santos e Marcos Rocha: trio do Atlético-MG é convocado para servir à Seleção

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Historicamente, o Atlético-MG tem participação ativa na Seleção Brasileira, como Dario e Gilberto Silva, campeões do mundo em 1970 e 2002, respectivamente. Outros nomes como os de Éder, Toninho Cerezo e Reinaldo eram frequentemente lembrados para vestir a camisa canarinha.

Para o amistoso contra a Colômbia, chamado "Jogo da Amizade", o técnico Tite manteve a tradição atleticana na Seleção Brasileira e convocou três jogadores atleticanos para disputar a partida que será na próxima quarta-feira (25), no Engenhão. Confira os alvinegros recrutados pelo treinador canarinho.

Marcos Rocha

Considerado um dos melhores laterais-direito do Brasil, Marcos Rocha coleciona duas convocações para os amistosos contra Chile e Austrália, em 2013. Se sua lista não é tão extensa, ao menos o lateral é sempre lembrado pelos torcedores. Sobre o chamado de Tite, o jogador se surpreendeu com a oportunidade, mas demonstrou sua felicidade.

"Estou muito feliz. Tive um ano difícil, de lesões, em 2016. Mas nos últimos quatro anos, fui bem. Fico bastante feliz pela oportunidade. Vou levar a sério o amistoso. É minha oportunidade de mostrar que tenho condição de fazer parte da equipe principal. Estou muito contente", disse.

Fábio Santos

Titular absoluto do Atlético-MG, o lateral-esquerdo Fábio Santos é um velho do técnico Tite. Ambos trabalharam juntos no Corinthians. Conhecedor do futebol do camisa 39 atleticano, o treinador canarinho já o havia convocado em novembro do ano passado para a partida contra o Peru, pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Anterior a esta convocação, Fábio Santos serviu ao Sub-20 do Brasil no Mundial da categoria em 2005. Anos depois, atuou outras três vezes pela Seleção Brasileira, quando o treinador era Mano Menezes. Em 2012, chegou a disputar o Superclássico das Américas contra a Argentina.

Robinho

Se ele não é convocado, o rei das pedaladas sempre foi lembrado pelos torcedores. Robinho acumula várias convocações para a Seleção Brasileira. Disputou as Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, e 2010, na África do Sul. Participou das edições da Copa América e Copa das Confederações.

Depois de um período de um ano e meio longe da Seleção Brasileira, Robinho volta a ser convocado após chegar ao Atlético-MG. Robinho já vinha sendo monitorado por Tite, mas ainda não tinha recebido uma oportunidade do atual treinador canarinho.