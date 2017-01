Zagueiro Gabriel elogia pré-temporada com Roger Machado: "Melhor possível"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Ano novo, vida nova. Assim tem sido a pré-temporada do Atlético-MG em 2017. A equipe alvinegra trocou a comissão técnica para esta temporada, quando o clube será comandado por Roger Machado. O novo treinador, desde o primeiro o dia de trabalho, implanta as filosofias que acredita ser melhor para o time.



Os jogadores, por sua vez, têm assimilado bem as propostas do novo comandante. É o caso do zagueiro Gabriel, grande revelação do Atlético em 2016. O atleta analisou a pré-temporada do Galo.



“A pré-temporada está sendo a melhor possível. Estamos fazendo trabalhos muito intensos e de forma equilibrada. Temos profissionais muito bem capacitados para isso”, destacou o jovem zagueiro, em nota via assessoria de imprensa.



Roger Machado chegou para corrigir uma das grandes reclamações da torcida alvinegra em 2016: os diversos gols sofridos pelo time. Apesar das queixas da Massa, Gabriel acabou o ano aplaudido e elogiado. Agora, com o novo técnico, o defensor que evoluir ainda mais.



“Os trabalhos que Roger e toda sua comissão estão fazendo são muito bons. Estamos assimilando muito bem a filosofia de trabalho dele”, disse.



O primeiro compromisso oficial do Atlético em 2017 será pelo Campeonato Mineiro. A equipe estreará diante do América de Teófilo Otoni, no dia 28 de janeiro, sábado, às 17h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.