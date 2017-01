Clayton responsabiliza Marcelo Oliveira por queda de rendimento e aguarda chances com Roger

Clayton quer mais chances como titular em 2017 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Clayton chegou ao Atlético-MG em fevereiro rodeado de muita expectativa. Afinal, o meia-atacante havia sido um dos destaques do Figueirense no ano anterior, despertando interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. No entanto, o jogador não conseguiu repetir no Galo as atuações que da época de Figueira, e o banco de reservas atleticano acabou sendo o lugar que ele mais permaneceu em 2016.

Mas, segundo Clayton, há um motivo pelo seu baixo rendimento no ano passado: Marcelo Oliveira, ex-técnico do Atlético. O meia-atacante alega que estava jogando bem no segundo semestre da temporada, porém Marcelo Oliveira acabou o sacando da equipe. Agora, ele espera por mais chances sob a batuta de Roger Machado.

“Estou esperançoso por mais sequência de jogos. Ano passado eu fiz poucas partidas e acabei não fazendo muito. Na reta final, quando eu estava na melhor fase pelo Atlético, acabei sendo interrompido e não tive nenhuma explicação”, justificou Clayton, que reconheceu que ficou devendo como meia-atacante.

“Acho que faltou um pouco foi mais participação efetiva nas jogadas ofensivas. Quero chegar mais ao ataque, procurar participar mais dos gols e dar assistências. No final do ano passado eu estava vivendo um bom momento, se não me engano tinha três gols em cinco ou seis jogos. Mas a sequência acabou interrompida e eu fui para o banco, não tive o feedback da comissão”, defendeu-se.

“Mas nada que atrapalhe, é normal. O pessoal voltou, o Luan, o Maicosuel, o Otero. Acho que isso acontece normalmente, o rodízio. Mas eu espero ter uma nova sequência e participar mais dos gols e assistências do time para procurar ajudar a equipe com o que sei fazer”, projetou o atleta.

Desde sua chegada ao Atlético, Clayton disputou 46 jogos e foi às redes sete vezes. Sua maior sequência de jogos no time alvinegro foi no segundo semestre do ano passado. Clayton emplacou uma sequência de oito jogos na equipe titular, onde anotou três gols – um deles no empate em 1 a 1 contra o rival Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.