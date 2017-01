Giovanni exalta clareza de Roger e diz estar confiante para início da temporada

Pelo menos até março, Giovanni será o goleiro titular do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG inicia 2017 com algumas mudanças. Uma delas é no comando técnico. Com boa passagem pelo Grêmio, Roger Machado será o treinador atleticano na largada desta temporada. Outra mudança no início de ano será na meta do Galo. Com uma lesão no ombro direito, Victor desfalcará o time pelo menos até o início de março. Em virtude disso, o reserva Giovanni iniciará a temporada como titular.

Recentemente, Giovanni renovou o seu vínculo com o Atlético por mais dois anos. O goleiro faz questão de elogiar o novo comandante. “O que mais me chamou atenção no Roger é que ele é muito claro e explícito nos treinos, o que nos facilita a cada dia a desenvolver o nosso trabalho. Tive uma conversa muito boa com ele recentemente e deu para assimilar um pouco do que ele vai nos propor no dia-a-dia”, declarou o arqueiro, que tem 60 jogos pelo Galo.

No próximo sábado (28), às 17h, o Atlético estreia no estadual diante do América de Teófilo Otoni. No último sábado (21), os comandados de Roger Machado venceram o Guarani de Divinópolis por 2 a 0, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo. Giovanni foi o titular e comemorou o fato de não ter sua meta vazada.

“Os trabalhos têm sido intensos. Particularmente dia após dia estou recuperando a forma física e me condicionando para estar preparado quando for acionado nas partidas. Será uma ótima oportunidade de mostrar o meu trabalho e estou confiante em fazer grandes jogos, até para retribuir o apoio do torcedor que pediu minha renovação”, destacou o arqueiro, que enalteceu a pré-temporada atleticana.

“Essa confiança vem muito dos treinos da pré-temporada. Esses trabalhos estão sendo importantes, pois é fundamental uma preparação adequada para entrar nas competições em alto nível e conquistarmos os títulos que estarão em nosso caminho. Esse primeiro jogo-treino já demos uma mostra que vamos ter um time forte”, finalizou.