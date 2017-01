Por Copa de 2018, Pratto descarta ida ao futebol chinês e projeta ano vitorioso no Atlético-MG

"Na China não vou jogar", diz Pratto (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Embora esteja na vitrine do futebol mundial após um 2016 marcado por capitania no Atlético-MG e gols importantes pela Seleção Argentina, o atacante Lucas Pratto assegura estar com a cabeça focada no Galo. Mais do que isso: quer fazer uma grande temporada 2017 para continuar sendo lembrando pelo técnico da Argentina, Edgardo Bauza. Por isso, uma transferência para o emergente futebol chinês está fora de cogitação. Pelo menos por agora.

“Na China não vou jogar. Me atrai, mas este ano para mim é muito importante. Tenho dois anos para ter uma possibilidade de ir a um Mundial [Copa do Mundo de 2018, na Rússia]”, afirmou o jogador, cujo valor chega à casa de 15 milhões de euros, segundo a diretoria atleticana.

“Na verdade, são especulações. As coisas concretas e os times que perguntaram, perguntaram pelo valor, mas soube que o Atlético quer um bom dinheiro por mim. A maioria dos times da Europa perguntou por mim, acharam caro. Eu só estou pensando em treinar forte. Se chegar uma proposta que sirva para mim e sirva para o clube, vamos sentar e conversar. Minha cabeça está em treinar forte”, avisou Pratto.

Pratto não pensa em deixar o Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O técnico Roger Machado já alertou sobre a dificuldade de encaixar o centroavante argentino ao lado de Fred, artilheiro do último Campeonato Brasileiro, no time titular do Atlético. A briga pela titularidade tende ser ainda mais acirrada em 2017, uma vez que Rafael Moura, que esteve emprestado ao Figueirense no ano passado, está reintegrado ao plantel atleticano.

“Meu momento é bom, jogo na seleção, em um time forte, e estou muito tranquilo com o que venho fazendo. Estou feliz e não tenho outro pensamento que não seguir trabalhando da mesma maneira porque, se eu começar a trabalhar de outra maneira, acho que as coisas não vão sair bem. Então, jogue eu, jogue o Fred ou jogue o Rafa [Rafael Moura], vou trabalhar da mesma forma para tentar conseguir uma posição no time titular e jogar quando tiver a oportunidade”, pontuou.

“O treinador sabe que tem três bons centroavantes, de boa competência, que a maioria dos times não tem. Quero jogar, assim como o Fred e o Rafael querem. Quem vai decidir é o treinador. Trabalho para jogar e, se não jogar, vou esperar a oportunidade, mas não posso deixar de trabalhar forte porque deixar de trabalhar forte não é bom para mim”, encerrou Pratto.