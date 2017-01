Felipe Santana exalta clima no Atlético-MG e não esconde alegria de voltar aos gramados brasileiros

Novo zagueiro em ação na Cidade do Galo(Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

De contrato assinado com o Atlético desde o fim do ano passado, o zagueiro Felipe Santana participou de sua primeira entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (24), após os treinamentos na Cidade do Galo.

O jogador, que estava atuando na Europa desde 2008, já vinha fazendo trabalhos físicos no Brasil desde a metade do ano passado. No sábado, Felipe, que treina entre os titulares de Roger Machado, deve voltar aos gramados brasileiros após mais de oito anos fora. Ele falou sobre o clima de retorno às origens:

“É bom conviver com esse espirito brasileiro, um espírito alegre, você entra no vestiário e estão sempre rindo, você sai aqui e tem sempre uma descontração uma alegria, um bobinho. Jogadores que infelizmente hoje não estão aqui, mas estão servindo um bem maior que é a Seleção que é o caso do Robinho, do (Marcos) Rocha e do Fábio (Santos) que são jogadores que querendo ou não tem um pulso dentro do time e são extremamente extrovertidos, é legal sentir de novo esse ambiente de alegria ”, disse.

Felipe Santana tem 30 anos e, na ausência de Leo Silva que ainda se recupera de lesão, é o mais experiente da defesa do Galo. Ele também falou sobre essa responsabilidade:

“É legal trabalhar com garotos esforçados e com muito potencial como é o caso do Gabriel, do Jesiel ou do próprio Rodrigão que infelizmente sentiu uma lesão, mas vai voltar o mais rápido possível, o próprio Leo que está voltando. É bom a gente compartilhar desse tipo de troca, desse tipo de energia, pra mim, principalmente voltar a escutar um companheiro falando em português do meu lado é muito bom, fazia muito tempo que eu não escutava uns palavrões”, brincou o zagueiro.

Titular nos treinamentos da pré-temporada, Felipe Santana deve entrar em campo no próximo sábado (28), quando o Atlético enfrenta o América-TO no Independência, às 17h em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro 2017.