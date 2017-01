Robinho sofre lesão semelhante à de Neymar na Copa e vira desfalque no Atlético-MG

Atlético-MG ficará sem Robinho neste início de temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG sofreu mais uma perda importante para os primeiros jogos da temporada 2017. A serviço da Seleção Brasileira, o atacante Robinho tomou uma pancada nas costas, no ‘Jogo da Amizade’ contra a Colômbia, e desfalcará o Galo por pelo menos três semanas. Exames realizados nesta quinta-feira (26) apontaram uma fratura na coluna.

Médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar comentou sobre a contusão e afirmou que, embora a lesão seja na coluna, não é muito grave.

“Robinho no jogo de ontem, no amistoso contra a Colômbia, sofreu um trauma na região posterior do corpo, próxima à região lombar. Ele acabou sofrendo uma fratura pequena no processo transverso da terceira vértebra lombar, traduzindo, o que é isso, fratura pequena, incompleta, no osso da coluna lombar, em um processo ósseo que se localiza em uma vértebra bem baixo. Processo de recuperação que não vai demorar poucos dias, mas não será também um processo tão longo, porque ela não foi completa e sem desvio”, disse.

Robinho não retornou para a segunda etapa (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O lance que gerou a lesão de Robinho ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo. Ao receber a bola no lado direito do campo, Robinho sofreu uma entrada forte, nas costas, do lateral-esquerdo Farid Díaz. O atleta colombiano usou o braço direito para acertar a região lombar do brasileiro. Com dores, o atacante do Atlético foi substituído no intervalo; Diego, meia do Flamengo e ex-companheiro de Robinho no Santos, entrou no lugar do “pedalada”.

Segundo Lasmar, a contusão de Robinho é semelhante à que o astro Neymar sofreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, também diante da Colômbia, quando o jogador do Barcelona tomou uma joelhada nas costas do lateral Juan Camilo Zúñiga.

Porém, ainda de acordo com o médico, a lesão de Robinho é menos grave que a de Neymar, uma vez que não houve fratura completa. Isso quer dizer que o tempo de recuperação do jogador atleticano será mais rápido se comparado à fratura de Neymar, que ficou seis semanas afastado dos gramados.

“É exatamente a mesma fratura que o Neymar teve, mas o Neymar teve uma fratura com desvio, o mesmo local, o mesmo tipo de fratura, mas foi mais grave, porque o osso fraturou e acabou se deslocando”, explicou.

Somente três semanas?

O tempo estipulado pela assessoria de imprensa do Atlético para a recuperação de Robinho é de três semanas, mas o doutor Rodrigo Lasmar afirmou ser impossível cravar o tempo certo que o jogador levará para retornar à ativa.

“O tratamento é repouso, não existe nenhuma imobilização mais rígida, uma vez que é uma fratura instável. Ele vai vir ao CT para realizar o tratamento, com repouso, medicação analgésica no primeiro momento. O controle é muito mais da questão clínica, à medida que ele se sentir bem, se sentir confortável, volto a fazer trabalhos de reforço, de condicionamento leve e depois aos trabalhos normais”, esclareceu.