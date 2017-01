Lucas Pratto confia em manter boa fase para buscar vaga no ataque atleticano

Fred, Pratto e Rafael Moura, trio de peso no ataque do Galo (Foto:Bruno Cantini/ Atlético-MG)

Com grandes nomes para o setor ofensivo é natural que a concorrência pela titularidade seja acirrada, Fred, Rafael Moura, Lucas Pratto só para postulantes à vaga de centro-avante, além de Robinho, Clayton, Cazares, Otero e Luan para os outros postos... a lista é repleta de bons jogadores e o técnico Roger Machado não pretende usar dois camisas 9 ao mesmo tempo, por isso, a concorrência é pesada.

Um dos candidatos mais fortes à titularidade é o argentino Lucas Pratto. O atacante vestiu a camisa da seleção albiceleste em 2016 e vive um de seus melhores momentos na carreira. O jogador exalta a concorrência no ataque do Galo:

“Eu jogo na seleção, estou num time forte, a maioria dos times gostam de mim, estou tranquilo. A concorrência com Fred é boa, nós queremos jogar. É uma decisão do treinador. Temos um time muito competitivo. Há que trabalhar na pré-temporada para entender o que Roger quer e começar as competições ganhando”, disse o argentino.

Para Pratto, Roger tem uma gama de boas escolhas e elogia seus companheiros de posição:

“O treinador sabe o que tem. Com o Rafa, são três atacantes de muita competência, a maioria dos times não tem isso. O Atlético tem três. Se você perguntar, os três querem jogar, eu vou esperar a oportunidade e não posso deixar de trabalhar forte.”, afirma.

Nos últimos treinos, Pratto tem jogado entre os reservas, enquanto a vaga de titular é ocupada por Fred. Questionado se começar a temporada no banco seria frustrante, Lucas Pratto disse que não e confia em manter a boa fase:

“Frustrante não, compito com grandes atacantes. Finalizei um ano bem, acho que por todo o trabalho e como terminei jogando, sei que posso jogar sempre, mas é uma decisão do treinador”, conclui.

Pratto e o time do Galo se reencontram com o torcedor atleticano no próximo sábado (28), quando enfrentam o América-TO na Arena Independência, às 17h, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.