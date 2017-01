Acabou a novela: presidente Daniel Nepomuceno anuncia volante Elias no Atlético-MG

Elias chega ao Atlético-MG como principal contratação de 2017 (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

A terceira e principal contratação do Atlético-MG para 2017 foi anunciada no início da noite desta sexta-feira (27). Trata-se do volante Elias, que estava no Sporting-POR. A informação veio através do próprio presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, que utilizou seu Twitter para informar a torcida.

Detalhes da negociação, assim como o tempo de contrato não foram divulgados. O fato é que o anúncio da contratação chega após vários dias de espera da torcida alvinegra. Daniel Nepomuceno foi até Portugal para viabilizar o negócio e desembarcou em Belo Horizonte na última quarta-feira (25).

O Atlético-MG chegou a desistir de contratar Elias devido aos altos valores pedidos pelos portugueses. A quantia chegava aos 6 milhões de euros. No entanto, o Galo contou com o empresário Giuliano Bertolucci para ser o intermediário entre no acordo com oslusitanos.

Elias chega para suprir a posição mais carente do elenco atualmente. Isso porque Leandro Donizete se transferiu para o Santos, enquanto Júnior Urso voltou para o futebol chinês. Assim, o volante chega sob o respaldo do técnico Roger Machado, que conta com Rafael Carioca e Yago, além do jovem Ralph para o setor.

Revelado pelo Palmeiras, Elias estava no Sporting desde a temporada passada, quando deixou o Corinthians. Aos 31 anos, o volante já passou pelo Náutico, São Bento, Juventus, Ponte Preta e Flamengo e possui várias convocações para a seleção brasileira.

Cartão do sócio-torcedor do Atético-MG é divulgado com o nome de Elias (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Confira a ficha técnica de Elias

Nome completo: Elias Mendes Trindade

Data de nascimento: 16/05/1985

Naturalidade: São Paulo-SP

Posição: volante

Clubes: Náutico-PE (2005/2006), São Bento-SP (2007), Juventus-SP (2007), Ponte Preta (2008), Corinthians-SP (2008/2010), Atlético de Madrid-ESP (2011), Sporting-POR (2011/2014), Flamengo-RJ (2013), Corinthians-SP (2014/2016), Sporting-POR (2016)