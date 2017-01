Jogo Atlético-MG x América-TO ao vivo online pelo Campeonato Mineiro 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, disputada no Estádio Independência, neste sábado (28), às 17h (Brasília).

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Atlético-MG. Após 12 anos, Fred está de volta ao Campeonato Mineiro. Em sua última participação no Estadual, o camisa 9 foi artilheiro com 13 gols. Será que o centroavante irá repetir a dose?

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

FIQUE DE OLHO: Ramon Vilhena, atacante do América-TO. O jogador, de 24 anos, possui vasta experiência quando o assunto é futebol mineiro, com passagem pelo Tupi (foto). Agora, no Dragão, o jovem quer se destacar cada vez mais.

Foto: Misto Quente Comunicação

O técnico Roger Machado lamentou a ausência de Robinho nas próximas semanas. No entanto, o treinador exaltou a quantidade de peças que tem à disposição para o ataque e indicou o venezuelano Otero para substituir o camisa 7.

"É uma pena a gente perder o Robinho depois dessa pré-temporada muito bem feita que ele fez. Vi o Robinho bem fisicamente, interessado em fazer as coisas acontecerem. Mas se tem um setor que temos peças de reposição é o ataque. Otero, Hyuri, Clayton, Luan. O Otero tem treinado bem, o Maicosuel também, o Clayton, o Hyuri. O Otero sai na frente sim, pois é uma opção que eu estava utilizando nos treinamentos", declarou Machado.

Jogar contra o Atlético-MG é sempre difícil. No Independência então, dispensa comentários. Mas é aí que a motivação dos jogadores do América-TO aumenta. O técnico Marcelo Buarque exaltou sua equipe e garantiu que o foco neste ano é o título Estadual.

"É uma equipe muito forte e qualificada, mas a gente tem o nosso lado forte também, que é a motivação de enfrentar em um time como esse. A gente aqui tem jogadores altamente motivados para esse tipo de jogo, vamos nos preparar para o melhor, fazer um bom jogo contra o Atlético. Estamos entrando no Mineiro com o foco na briga pelo título", comentou Buarque.

Quem está fora do duelo desta tarde é o atacante Robinho, que sofreu uma lesão na coluna, no meio de semana, pelo Jogo da Amizade disputado entre Brasil x Colômbia. O camisa 7 alvinegro deverá ficar três semanas afastado dos gramados.

Em 2011, o América-TO fez sua melhor campanha em Campeonatos Mineiros, ficando na 4ª colocação. Naquele ano, o atacante Rogélio Ávila se destacou e foi artilheiro da equipe. Aos 30 anos, o jogador é a principal esperança de gol do Dragão.

Já o Atlético-MG foi modesto. Com uma base sólida, o Galo fez apenas três contratações em 2017. Nesta sexta-feira (27), o presidente Daniel Nepomuceno anunciou o volante Elias, ex-Sporting-POR, após dias de negociações.

A meta do América-TO é se manter na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Para isso, o Dragão contratou 27 jogadores, incluindo o atacante Somália, de 39 anos. O jogador possui passagens pelo São Caetano, Goiás e Fluminense.

O Atlético-MG também foi vice-campeão em 2016. O Galo disputou seu bicampeonato contra o América-MG, que levou a melhor e acabou com um jejum de 15 anos sem Estadual.

O América-TO está de volta à elite estadual após quatro anos. Na temporada passada, o Dragão do Vale do Mucuri foi vice-campeão do Módulo II.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco todas as emoções de Atlético-MG x América-TO. A bola rola a partir das 17h (Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG.