Apesar das dificuldades, Roger Machado exalta "70 minutos de bom futebol" do Atlético-MG

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG teve dificuldades, mas venceu o América-TO, por 1 a 0, na tarde deste sábado (29), no Independência, pela estreia do Campeonato Mineiro. Apesar da vitória magra, o técnico Roger Machado aprovou a postura do Galo na partida e garantiu que o triunfo eleva a moral da equipe para quarta-feira (1º), quando enfrentam o Cruzeiro, pela Primeira Liga.

"Vencer sempre é importante, ainda mais na estreia. A construção da vitória se deu em cima de muito esforço. É bom iniciar a trajetória vencendo, saindo de uma pré-temporada, atuando bem, melhor ainda. Hoje foi um misto, 70 minutos de bom futebol de um jogo apoiado, com tranquilidade. Claro que dá moral para ao clássico, não tenha dúvida disso", declarou Machado.

Agora, os torcedores vivem a expectativa da chegada do volante Elias, contratado na sexta-feira (27). Roger Machado rasgou elogios ao reforço e até cravou a vaga do ex-Corinthians no meio-campo, atuando ao lado de Rafael Carioca. O jogador chega para acabar com a carência de volantes no time, já que o elenco contava apenas com Yago, além do jovem Ralph para o setor.

"Os dois podem jogar juntos, sem dúvida. Se todo mundo se ajudar não fica pesado para ninguém. Com o Elias, tenho um meio bastante técnico, do jeito que gosto. Se todo mundo participar dos processo, vamos ficar compactos. É uma grande contratação por parte do Atlético, importante. Ele está motivado e já o conhecemos a bastante tempo. É um jogar vitorioso e experiente", disse Roger.

Sem Luan, que sentiu incômodo no joelho direito momentos antes da partida, Roger Machado escolheu Clayton para ser titular. No entanto, o atacante não correspondeu e foi substituído por Maicosuel, que se ausentou em dois treinos durante a semana, em função de uma virose. Caso Luan não se recupere até quarta, Roger deixou a dúvida no ar sobre o provável substituto.

"Muitas coisas que a gente treina, na hora do jogo não saem como planejado. Acho que jogamos mais pela direita por característica dos jogadores, e isso vai fazer acontecer e pelo espaço surgido, pela amplitude do Clayton que trazia o lateral. O Maicosuel procura sua melhor forma física, eu o usei sim como titular nos treinos, como alternei também. Também veio de dois treinos ausente em função de virose que teve. É melhor tê-lo de tanque cheio para usa-lo no segundo tempo. Mas nada extraordinário", concluiu.