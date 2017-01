Zagueiro Gabriel destaca importância de clássico diante do Cruzeiro na Primeira Liga

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no Mineirão, Atlético-MG e Cruzeiro farão o maior clássico do estado, em partida válida pela primeira rodada da Primeira Liga 2017. Um clássico com revival de tempos passados, uma vez que as torcidas dividirão o estádio ao meio, algo que não acontecia desde 2013, na reinauguração. Quem vive a expectativa da partida é o zagueiro Gabriel. Para o jogador, independente de ser começo de temporada ou não, o clássico tem o mesmo tamanho e o foco é fundamental na busca pelo triunfo.

“Estamos no início da temporada ainda, mas é um clássico e a gente não quer saber se é começo ou final de temporada. Clássico é sempre um jogo sempre especial, estamos muito mobilizados e concentrados, vai ser um grande jogo, e vamos nos preparar muito bem para conseguir a vitória”, disse o zagueiro.

Ainda sobre o fato de o clássico ser a segunda partida oficial do Galo no ano, Gabriel reforça que a vontade de vencer o clássico ajuda a fazer um grande jogo, mesmo que o nível de qualidade deixe a desejar. “Poderia ter um nível técnico maior se houvesse mais tempo de preparação, mas o clássico é muito na vontade, na raça, então, temos tudo para fazer um grande jogo”, declarou.

O zagueiro comentou ainda sobre as ausências de Fred, suspenso na Primeira Liga do ano passado, quando ainda atuava pelo Fluminense, Robinho, que sofreu uma fratura na coluna no Jogo da Amizade contra a Colômbia e Luan, poupado na vitória sobre o América-TO devido a dores no joelho direito. Para o jogador, a qualidade do elenco atleticano ajuda na reposição dos ausentes, fazendo com que o time não perca suas características principais.

“São jogadores de extrema qualidade e extrema importância para o time, mas tem o Maicosuel, o Lucas Pratto, o Rafael Moura, Clayton, Hyuri. O elenco que o Atlético tem é muito qualificado. São lamentáveis sim as ausências, mas, com certeza, serão muito bem supridas pelos que irão iniciar o jogo”, pontuou.