Roger vê dois tempos distintos no clássico e lamenta poucas chances criadas pelo Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Após a derrota para o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira (1º), no Mineirão, pela estreia na Copa da Primeira Liga, o técnico do Atlético-MG, Roger Machado, admitiu que sua equipe realizou dois tempos diferentes. Segundo o comandante, a Raposa esteve melhor na primeira etapa por adiantar a marcação a fim de anular a saída de bola atleticana.

“Eu vi um clássico distinto em dois tempos. No primeiro, o Cruzeiro teve superioridade, criou algumas oportunidades e nos trouxe dificuldades defensivas. Eles abriram o placar e poderiam ter chegado ao segundo gol, muito em função da posse de bola, pois nos marcaram dentro de nosso campo e tivemos que fazer a ligação direta, o que não é o ideal. Tivemos erros de passe que permitiram a devolução da bola ao adversário”, examinou.

O Cruzeiro dominou o Atlético no primeiro tempo e conseguiu chegar ao gol aos 27 minutos. O zagueiro alvinegro Felipe Santana tentou interceptar lançamento de Ariel Cabral e acabou mandando a bola para trás, deixando caminho livre para Arrascaeta driblar o goleiro Giovanni e marcar o gol. Já no segundo tempo, o time atleticano conseguiu dar um equilíbrio maior ao clássico, mas não soube superar o organizado sistema defensivo do rival.

“O segundo tempo foi mais equilibrado. Depois dos dez minutos, o Cruzeiro teve chances nos contra-ataques, mas entramos na partida, ficamos no campo do adversário, mas finalizamos pouco, como na partida inteira. Mudamos a postura, tentamos levar mais gente para a área do adversário, levar laterais, atacantes que atuam aberto para dentro. Nos momentos que pusemos a bola no chão e nos aproximamos, entramos no campo adversário, mas criamos pouco”, afirmou.

Roger também destacou a importância de a equipe estar equilibrada entre os setores. “A característica ofensiva do ano passado tem que prevalecer, mas o que eu desejo é um equilíbrio defensivo, o que não conseguimos mostrar hoje, em função de o adversário ter nos pressionado e de não termos tido lucidez na saída de bola. E quando conseguimos sair, não conseguimos segurar a bola para chegar com mais gente”, observou.