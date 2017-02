Elias tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Atlético-MG

Elias está apto a atuar (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O nome do volante Elias, do Atlético-MG, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na noite desta sexta-feira (3), e o jogador está liberado para fazer sua estreia com a camisa alvinegra. Contrato junto ao Sporting, de Portugal, o atleta assinou contrato de três anos com o Galo e foi apresentado à imprensa nessa quinta-feira (2).

Como já vinha treinando no seu ex-clube, Elias está bem fisicamente e, agora, passa a ficar à disposição do técnico Roger Machado. Porém, o debute de Elias pelo Atlético não acontecerá neste sábado (4) diante do Tombense, em Muriaé, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Após o treino desta sexta-feira na Cidade do Galo, Roger convocou 20 jogadores para o confronto, e Elias não foi incluído na lista.

Roger segue à procura de equilíbrio e melhor formação tática no Atlético-MG

Com isso, o ex-volante de Corinthians e Flamengo deve estrear na quinta-feira (9) que vem contra o Joinville, na Arena Independência, às 19h15 (de Brasília), valendo pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga. O jogo é de vida ou morte para o Galo, uma vez que a derrota perante o Cruzeiro, na última quarta-feira (1º), deixou os atleticanos na lanterna do Grupo C, e outro resultado que não seja a vitória ante o JEC pode decretar a eliminação dos mineiros.

Caso Roger opte que não utilizar Elias contra o Joinville, a estreia do volante poderá ficar para o dia 12, um domingo. Na data, o Atlético receberá o Uberlândia, no Independência, às 17h, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.