Tombense e Atlético se enfrentam para manter 100% no Campeonato Mineiro

Roger comanda treino antes de viajar para Muriaé (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Tombense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4) pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Após estrear com vitória, ambas as equipes buscam chegar aos seis pontos na competição, em jogo a ser realizado às 17h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

Com a semana inteira se preparando para enfrentar um dos maiores desafios da competição, a Tombense busca repetir a atuação que trouxe a vitória por 1 a 0 diante do Tupi, o Galo Carijó de Juiz de Fora. O técnico Raul Cabral avisa, porém, que a postura do time deve ser mais atenta e defensiva ao enfrentar as equipes da capital.

Já o Atlético busca um resultado positivo após a derrota para o Cruzeiro, no clássico da última quarta-feira (01), pela Primeira Liga. O time do Galo não apresentou um bom futebol e perdeu para o rival por 1 a 0. Em Muriaé, o time pode dar alguma esperança ao torcedor de que o trabalho de Roger Machado pode render bons frutos. O time estreou no Mineiro com vitória em casa, batendo o América-TO por 1 a 0 no último sábado (28).

Durante a pré-temporada, o técnico alvinegro Roger Machado afirmou não ter a ideia de escalar Fred e Lucas Pratto jogando juntos, mas para a partida de sábado já sinalizou a possibilidade de mudar de ideia e os dois atacantes viajaram com o time.

O Tombense deve entrar em campo com a seguinte escalação: Darley; Gedeilson, Wellington Carvalho, Matheus Lopes e Ronan; Natan, Pedro Castro; Jonathan, João Paulo e Alex; Daniel Amorim. Técnico: Raul Cabral

O Atlético tem seus 11 prováveis compostos por: Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Maicosuel (Danilo), Cazares, Otero (Lucas Pratto); Fred.

A partida será apitada por Ronei Cândido Alves, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Leandro Salvador da Silva.