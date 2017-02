Show de Danilo e golaço de Otero garantem vitória do Atlético-MG diante do Tombense

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, disputada no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé/MG, neste sábado (4).

Tombense e Atlético-MG abriram, na tarde deste sábado (4), no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé/MG, a 2ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo venceu o duelo por 3 a 0, com dois gols do lateral-esquerdo Danilo, que estreou na titularidade, e um belo tento marcado pelo venezuelano Otero.

O resultado deixou o Atlético-MG na liderança com seis pontos. Agora a equipe do técnico Roger Machado pensa em continuar a série invicta no Estadual diante do Uberlândia, no domingo (12), às 17h, no Estádio Independência.

O Tombense caiu três posições e agora está na 6ª colocação. A equipe de Tombos/MG terá a oportunidade de se recuperar diante do Tricordiano, no próximo sábado (11), às 17h, em sua cidade.

Danilo define encaminha vitória ainda na primeira etapa

A partida começou movimentada. O Atlético-MG não tomou conhecimento da equipe mandante e partiu para cima, alcançando o primeiro gol logo aos três minutos. Fred cabeceou fraco após cobrança de escanteio, Felipe Santana tentou concluir, mas a bola sobrou para Danilo marcar o tento alvinegro.

O Galo assustou novamente aos 16 minutos, quando Marcos Rocha inverteu para Cazares que, de primeira, bateu e quase marcou. No entanto, o auxiliar já havia anulado o lance marcando impedimento. Pouco tempo depois, o equatoriano apareceu novamente tabelando com Fred, que passou do goleiro Derley, mas adiantou demais a bola e acabou perdendo grande chance de gol.

Aos 35, o Tombense respondeu no chute de Wellington, seguido da cabeçada de Daniel para o gol, que foi anulado por impedimento. No entanto, o zagueiro Felipe Santana dava condições ao atacante, assim, lance marcado incorretamente. No minuto seguinte, a equipe de Tombos assustou no chute de João Pedro, que desviou no meio do caminho.

Já aos 41, Lucas Pratto roubou a bola no campo de ataque e deixou Fred em condições de finalizar. O camisa 99 encheu o pé, mas o goleiro Derley executou excelente defesa. Dois minutos depois, Gabriel curtiu uma de lateral e cruzou na medida para Danilo completar para o fundo das redes, ampliando o placar para o Galo.

Atlético-MG completa placar com golaço de Otero

A segunda etapa começou nervosa. Fred e o meio-campo Jonathan se desentenderam logo no início e receberam cartão amarelo. Mas, aos 14 minutos, uma pintura: Otero recebeu de Danilo e, ainda no alto, bateu de trivela e encobriu o goleiro Derley.

Aos 30, Ralph descolou belo passe para Cazares, que tentou encobrir Derley com um toquinho, mas acabou acertando o travessão. Quatro mintuos depois, o equatoriano apareceu novamente e bateu sem ângulo, mas foi o suficiente para assustar a equipe do Tombense.

Já aos 39 minutos, Daniel Amorim bateu de canhota e Giovanni defendeu. Na sequência, Jonathan aproveitou o rebote e bateu de primeira, mas o goleiro do Galo levou a melhor novamente. Quem também foi bem, foi Derley. O arqueiro do Tombense fechou o ângulo de Lucas Pratto, cara a cara, nos minutos finais da partida.