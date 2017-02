Roger Machado explica mudanças no time após vitória e elogia "produção coletiva" de Danilo

Roger ainda reconhece necessidade de ajustes na equipe titular do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O técnico Roger Machado gostou do que viu no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé/MG, neste sábado (4), na vitória do Atlético-MG sobre o Tombense, por 3 a 0, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. O treinador promoveu alterações na escalação, como por exemplo, a entrada do lateral-esquerdo Danilo no meio-campo.

A aposta de Roger deu resultado e o jogador foi o melhor em campo, marcando dois gols e dando assistência para o belo tento marcado pelo venezuelano Otero. O técnico, no entanto, não ficou satisfeito com Danilo por ter ampliado o placar, mas sim, pelo o que o jogador agregou no coletivo.

"Bacana a gente ver o Danilo entrar e conseguir não pelos dois gols, mas pela produção coletiva que ele teve que acabou sendo recompensado com os dois gols que foram importantes para a gente construir a vitória", disse o treinador.

Além da entrada de Danilo, Roger Machado promoveu outras alterações no time. Fred e Pratto, por exemplo, atuaram juntos no ataque. Assim, o técnico colocou três volantes (Yago, Ralph e Danilo) e abriu mão de Otero e Maicosuel. Apesar das mudanças, o treinador observou problemas na marcação.

"É ajustar, infelizmente algumas coisas, pela função do pouco tempo que a gente tem, tem que arriscar dentro de um campeonato importante, como é o Campeonato Mineiro. Mas, na formação 4-2-3-1 era mais difícil o Fred e Pratto juntos, pois teríamos que trazer Pratto jogando atrás, e teríamos mais dificuldades. Mas ele, em uma posição de enganche, de segundo atacante, conseguimos ir bem. Perdemos um pouco a função de marcação, pelo fato deles terem três marcadores, mas fizemos o gol cedo e isso foi importante", declarou Roger.

Com a vitória, o Atlético-MG conseguiu a liderança momentânea do Campeonato Mineiro, com seis pontos. O time volta a jogar no próximo domingo (12), contra o Uberlândia, no Estádio Independência.