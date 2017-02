Atacante Carlos tem empréstimo confirmado para o Internacional junto ao Atlético-MG

Foto: Divulgação/Internacional

Sem oportunidades em um elenco cheio de atacantes, o Atletico-MG confirmou, nesta terça-feira (7), o empréstimo do atacante Carlos, de 21 anos, para o Internacional. O jogador ficará no colorado gaúcho até dezembro e será apresentado na manhã desta quinta-feira (9), CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Carlos surgiu nos profissionais do Atlético em 2013, pelas mãos do técnico Cuca. No entanto, o atacante ganhou mais oportunidades com Levir Culpi no ano seguinte. No ano passado, o jogador sofreu com seguidas lesões que o tiraram de campo por vários meses. Foram apenas 23 jogos com cinco gols.

No total, são 105 partidas e 21 gols marcados. Carlos conquistou a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil, em 2014, e o Campeonato Mineiro, em 2015.

Carlos também interessava ao Vitória, que chegou a demonstrar publicamente o desejo pelo jogador, inclusive, divulgando que havia um acordo entre o atleta e o clube baiano, notícia que foi desmentida pelo Atlético.

No Internacional, Carlos terá pela frente o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, além de disputar a Série B do Brasileirão, fato novo na história do clube gaúcho. No colorado gaúcho, treinado pelo ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, o atacante terá como concorrentes Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha, Nico López e Roberson.