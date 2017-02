Cazares aprova novo sistema tático do Atlético-MG: "Sinto-me com mais confiança"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

No último sábado (4), o técnico Roger Machado testou uma nova formação tática no Atlético-MG. Antes no 4-2-3-1, o time atleticano bateu o Tombense usando um esquema de três volantes, que dá mais liberdade ao meia Juan Cazares. O jogador atuou na faixa central do campo, como um legítimo armador, encostando na dupla de ataque.

Com mais liberdade em relação ao esquema anterior, cujo exigia uma contribuição defensiva muito maior, Cazares aprovou a nova função no time alvinegro.

“Nos treinos a gente joga para frente. E me sinto mais cômodo neste esquema. Estou mais livre para jogar para o ataque em busca do gol. No outro sistema eu também gostava, mas é o treinador que sabe. O time está bom. Estamos neste sistema para jogar para frente. Sinto-me com mais confiança para armar o time. Espero fazer coisas melhores para o Atlético-MG”, afirmou.

A tendência é que Roger mantenha o 4-3-1-2 para a próxima partida do Galo, contra o Joinville, nesta quinta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), na Arena Independência, pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga. O treinador usou novamente a formação no treino da última terça-feira (7).

Cazares, então, poderá ficar mais próximos dos atacantes Lucas Pratto e Fred. “São atacantes que são muito bons e que os rivais têm medo deles. Uma bola eu sei que posso enfiar para eles e sei que sairão coisas boas lá na frente”, destacou.