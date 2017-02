Antes preterido, Rafael Moura se torna substituto imediato de Pratto e Fred

Atacante vem treinando e espera ter oportunidades nesta temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O técnico do Altético-MG, Roger Machado, mudou o esquema do time e vem mantendo o ataque alvinegro com Fred e Lucas Pratto. Fato que transformou o antes preterido Rafael Moura em primeira opção para entrar no time titular. “Por mim, jogava os três. O Roger está bem servido de centroavante. Com os dois jogando, sobra um espaço no banco para mim, sendo o reserva imediato. Mas é a comissão técnica que vai decidir”, ressaltou Rafael Moura.

O centro avante vê com bons olhos a nova formação, que varia do 4-2-3-1 para um 4-3-1-2. “Ela tem que agradar ao Roger, à comissão e aos torcedores. A bola fica mais no ataque e temos menos chance de sermos contra-atacados”, analisou. Caso um dos titulares não esteja disponível para Roger, Rafael se diz pronto para entrar no time. “Joguei com o Fred no Fluminense. Pratto e Fred tem feito isso. Está entre esses dois. São dois caras de qualidade que se completam. Se tiver chance de jogar com eles, eles vão me ajudar”, reforçou.

Formado nas categorias de base do Atlético, Rafael Moura já aventurou por 10 equipes. Ano passado, voltou a ser contratado pelo Atlético, mas foi repassado ao Figueirense, rebaixado à Série B. Teve bom desempenho, com 14 gols em 40 jogos. Já nos três primeiros jogos desta temporada. O He-man esteve relacionado contra o América-TO, entrou no clássico contra o Cruzeiro mas, contra o Tombense, não entrou na relação dos concentrados.

“Tenho que exercitar a paciência. Desde quando fui contratado, tem essa pergunta. São dois grandes profissionais. Eu preciso aguardar a minha oportunidade. Satisfeito e alegre, eu não estou, como ninguém estaria. Tenho que trabalhar e aguardar a minha vez”, destacou o atacante.

Para o jogo contra o Joinville, nesta quinta-feira (09), no Independência, pela Primeira Liga, o Galo deve repetir o esquema e o atacante espera ter uma oportunidade.