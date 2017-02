Roger escala Lucas Pratto para enfrentar Joinville, mas não garante permanência do atacante

Roger Machado não escapou das perguntas sobre o atacante. (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Tarde de quarta-feira (8) de treinamento na véspera de jogo, estreia de Elias e volta de Leo Silva, mas o assunto na Cidade do Galo não é nada agradável para o torcedor atleticano. Os rumores de transferência do atacante Lucas Pratto para o São Paulo dominaram a entrevista coletiva concedida pelo treinador Roger Machado.

O comandante atleticano confirmou o camisa 9 argentino entre os relacionados para a partida contra o Joinville, às 19h15 da quinta-feira (09), no Independência. A partida válida pela Primeira Liga.

Pratto participou normalmente do treinamento coletivo entre os titulares, mas uma conversa em particular com Roger e uma aparente despedida ao preparador de goleiros Chiquinho deixou a imprensa presente desconfiada. O treinador afirmou ter conhecimento da proposta São-Paulina:

“Não vou sofrer por antecipação, mas tenho que me preparar. Quando a janela fecha definitivamente, a gente consegue dormir mais tranquilo. Mas a janela ainda tem uma brechinha”, afirmou.

Roger Machado ainda afirmou que o jogador estará em campo contra e equipe Catarinense. Recentemente sondado em equipes estrangeiras, Lucas Pratto disse não ter interesse em jogar no futebol chinês e que não se imaginava jogando em outra equipe brasileira. Roger afirmou compreender o lado do atacante e que gostaria de contar com seu futebol:

“Ouvi o Lucas a respeito do que ele espera para o ano. Ele é um jogador que se entrega em todos os treinos. O que externei para o Lucas é que tenho a compreensão do atleta. Mas falei que os objetivos do atleta não podem sobrepor aos objetivos do time. Disse para ele que gostaria de contar com ele. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Temos que aguardar. Sabemos das especulações e sondagens que houve. Mas algumas coisas eu tenho que me preparar para o futuro”, concluiu.

A lista de relacionados do Galo para encarar o Joinville tem: Giovanni e Uilson; Marcos Rocha, Carlos César, Fabio Santos, Danilo e Leonan; Leo Silva, Gabriel e Felipe Santana; Rafael Carioca, Yago, Ralph, Elias, Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo; Fred, Lucas Pratto, Rafael Moura e Clayton