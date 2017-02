Só a vitória interessa: Atlético-MG enfrenta Joinville para não se complicar na Primeira Liga

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, a ser realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

Após perder na abertura da Copa da Primeira Liga, o Atlético-MG busca reação diante do Joinville, nesta quinta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG. A partida é valida pela segunda rodada do Grupo C do torneio.

Na abertura da competição, o Atlético-MG foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão. Com o resultado, o Galo terminou a primeira rodada na lanterna, já que Chapecoense e Joinville empataram por 1 a 1. Desta forma, o alvinegro precisa vencer para manter chances de classificação para fase de mata-mata.

Já o Joinville está dividido entre Copa da Primeira Liga e o Campeonato Catarinense. Por conta de uma marcação errada no calendário, o espaço entre as partidas contra o Metropolitano, pelo Estadual, e o embate contra o Atlético-MG teve um prazo menor que 24 horas, sendo que este número, por regulamento, deveria ser maior que 66 horas. Com isto, o time de Santa Catarina prestigiou a competição de seu estado e virá para Belo Horizonte com uma formação inteiramente reserva.

Ainda com Lucas Pratto, Roger coloca em campo o que tem de melhor

Precisando da vitória e visando dar entrosamento ao time atleticano, o técnico Roger Machado não colocará em campo jogadores reservas. Além de manter quem vem atuando, o treinador alvinegro pode promover o retorno do zagueiro Leonardo Silva, a estreia de Elias, e a manutenção de Lucas Pratto no time.

Leonardo Silva está fora do time desde o final de 2016, ficando ausente em partidas importantes, como as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o defensor volta a formar dupla com Gabriel, deixando Felipe Santana no banco. A outra novidade é a estreia de Elias. O volante foi contratado junto ao Sporting-POR e estava treinando desde a semana passada.

Cazares aprova novo sistema tático do Atlético-MG: "Sinto-me com mais confiança"

Além deles, o técnico Roger Machado também confirmou o atacante Lucas Pratto. O centroavante pode estar de saída para o São Paulo. Mesmo assim, o jogador treinou no último coletivo como titular, e o treinador conta com o argentino para os jogos do Atlético.

“Temos de lidar com a possibilidade e, ao mesmo tempo, trabalhar. Desde o começo do ano, a saída, não só do Lucas, envolve o noticiário. Nosso time tem muitos atletas que o mercado busca e eles têm sido assediados. Até o momento em que o presidente [Daniel Nepomuceno] e o Maluf [Eduardo, diretor de futebol] me disserem para eu não contar com esse jogador, eu devo pensar com ele”, declarou.

Técnico Fabinho Santos prestigia catarinense e deixa Primeira Liga em segundo plano

Sabedor da maratona de jogos da equipe neste começo de temporada, o técnico Fabinho Santos coloca todo o elenco para atuar. O titulares foram a campo na última quarta-feira (8), e saíram de campo vitoriosos contra o Metropolitano por 1 a 0.

Para o embate contra o Atlético-MG, o treinador adiantou que a equipe que entrará em campo é formada por jogadores considerados reservas. No entanto, o mesmo declarou que a sequencia é importante para avaliar melhor o elenco.

“É estranho. Joguei futebol profissional por 18 anos e é a primeira vez que jogo futebol profissional num dia e no outro tem que jogar de novo. Não é algo que estamos acostumados. É difícil de tratar, não entendemos porque aconteceu. Temos um grupo jovem, mas é hora que todos vão poder jogar”, ressaltou.