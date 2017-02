Ainda em tratamento, Victor e Robinho correm durante treino do Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O goleiro Victor e o atacante Robinho deixaram nesta semana o departamento médico do Atlético-MG e apareceram, no treino dessa sexta-feira (10), correndo em ritmo lento no gramado da Cidade do Galo. Os dois atletas estão em fase de adaptação de preparamento físico para que voltem a atuar na equipe alvinegra.

Victor se machucou em um jogo festivo no início das férias e teve que passar por cirurgia no ombro direito para correção de uma luxação. Ele tem previsão de retorno para final de março e início de abril.

Já o atacante Robinho sofreu uma pequena fratura em uma vértebra da coluna lombar representando a Seleção Brasileira, contra a Seleção Colombiana, no último dia 25. O camisa 7 alvinegro tem previsão de retorno para a próxima semana.

A contusão de Robinho foi parecida com a que Neymar sofreu na Copa do Mundo de 2014.

Agora, o próximo encontro do torcedor atleticano com a equipe será contra o Uberlândia, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, neste domingo, às 17h (de Brasília), valendo pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos a partir deste sábado (11), na bilheteria Ismênia ou no Labareda. No domingo, a bilheteria Ismênia funcionará das 10h00 às 18h15.