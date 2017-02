Danilo projeta fazer história no Atlético-MG: "Tomara que sejam seis, sete, oito anos"

Danilo Barcelos vem surpreendendo no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG começou a temporada mostrando um futebol burocrático. Contra América de Teófilo Otoni, pelo Campeonato Mineiro, e Cruzeiro, pela Primeira Liga, o clube alvinegro mostrou pouca variação de jogadas e ataques. Mas nas duas últimas partidas, contra Tombense e Joinville, respectivamente, o Galo mostrou evolução no quesito variação de jogo.

O lateral-esquerdo Fábio Santos, que antes ficava limitado a defender, ganhou a ajuda de Danilo Barcelos, e o Atlético-MG ganhou o lado esquerdo como oportunidade de criar jogadas ofensivas.

Reforço menos badalado do clube para a temporada 2017 e com até certa desconfiança da torcida, pelos seus gols contra o próprio Galo no ano passado, Danilo disse que se preparou para vestir a camisa do Atlético e espera ficar muitos anos no clube.

“Eu sabia dessa responsabilidade. Escolhi isso para a minha vida e estou preparado para esses três anos no Galo. Tomara que sejam seis, sete, oito anos, porque esperei muito por esse momento”, afirmou, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Contratado para ser o reserva de Fábio, Danilo acabou sendo encaixado no time pelo técnico Roger Machado no setor ofensivo, atuando aberto pelo lado esquerdo na vaga de Robinho, que está lesionado.

“Estou muito feliz. Numa equipe qualificada, tudo fica mais fácil de as atuações saírem bem. Esperei minha chance, estou tendo a sabendo aproveitar. Quando ficar de fora, tenho que respeitar os companheiros da mesma forma que eles me respeitam. Não só eu, todos têm prestígio com o Roger. Quando não puder jogar, quem estiver dará conta do recado”, destacou o jogador.

Sabendo da competitividade alta que tem o elenco do Atlético, o jogador afirmou que pode jogar onde Roger achar que seu futebol pode ajudar o time: “Claro que a função que venho desempenhando é um pouco diferente e tem sido importante pra mim porque o time não tem levado gol. Tomara que a gente continue assim. Então não quero escolher vaga, onde o professor preferir estou aí para ajudar”.

O bom momento do jogador com a camisa do Galo faz com que ele permaneça entre os titulares da equipe. Não é à toa que Roger Machado o elogia.

“Encontramos na figura do Danilo, nesses últimos dois jogos, que nos deu uma resposta excelente, justamente esse equilíbrio em tomar a bola do adversário. Marcar bem os lados para não oferecer o meio para o adversário”, falou o treinador Roger após o jogo.