Com 'pé calibrado' em 2017, Otero torce por retorno de Robinho e não vê problema em ser reserva

Otero tem se destacado com belos gols (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Rómulo Otero está com a bola toda no Atlético-MG. Autor de dois golaços nos últimos dois jogos do Galo, o meia colombiano tem ganhado a confiança não só da torcida alvinegra, mas também a do técnico Roger Machado. Na vitória sobre o Joinville, por exemplo, o treinador escolheu o camisa 11 para entrar na vaga do atacante Lucas Pratto, cortado do jogo minutos antes de a bola rolar devido à sua transferência para o São Paulo.

Atuando como meia aberto pela direita, Otero não desperdiçou a oportunidade diante da equipe catarinense e foi um dos destaques do jogo. Criou boas chances de gol, sobretudo para seus companheiros, e ainda anotou um golaço de falta. O gringo, porém, corre o risco de ir para o banco de reservas, já que Robinho está se recuperando de lesão e deverá voltar a treinar com bola na semana que vem.

Mas ser sacado do time não preocupa Otero, que admite estar evoluindo na Cidade do Galo. “Hoje eu estou mais adaptado ainda. Quando eu cheguei foi ruim, porque não conhecia meus companheiros. Meus primeiros jogos não foram bons. Agora estou aproveitando os jogos. E é pensar para frente. Graças a Deus estou aproveitando as oportunidades para jogar”, disse.

Briga pela titularidade à parte, Otero torce pela volta de Robinho, ainda que o colombiano tivesse que deixar os 11 iniciais. “Robinho é um jogador importante. Quando ele voltar o treinador vai decidir quem vai sair. Não sei quem vai sair. Estou preparado para ir para o banco, caso eu saia. Eu espero que o Robinho volte logo porque ele é muito importante”, destacou.