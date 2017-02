Jogo Atlético-MG x Uberlândia ao vivo hoje pelo Campeonato Mineiro 2017

O dono do apito no jogo Atlético-MG x Uberlândia ao vivo desde domingo é o aspirante à Fifa Igor Junio Benevenuto. O árbitro será auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Sidmar dos Santos Meurer.

Com a palavra, o goleiro Thiago Braga, do Uberlândia: "O Atlético deve controlar mais o jogo. Temos que trabalhar bastante para chegar preparados. O sistema defensivo vem funcionando muito bem, não só na pré-temporada como também nos primeiros jogos. Temos que estar bem focados para esse jogo".

Com 'pé calibrado' em 2017, Otero torce por retorno de Robinho e não vê problema em ser reserva

Com a palavra, o lateral-direito Marcos Rocha, do Galo: "É importante continuar evoluindo, crescendo como equipe. Já no começo de trabalho, estamos vendo evolução, time com velocidade, posse de bola. Nossa equipe foi muito marcada nos últimos anos pela maneira de jogar. Neutralizaram nosso ponto forte. Temos que pensar numa outra forma de jogar".

Ainda em tratamento, Victor e Robinho correm durante treino do Atlético-MG

Victor, Erazo, Lucas Cândido, Robinho e Luan estão se recuperando de lesão e, por isso, não estão à disposição de Roger Machado.

Roger destaca evolução defensiva da equipe, aprova novo esquema tático e exalta Danilo

O técnico do Atlético, Roger Machado, deve repetir o mesmo time que venceu o Joinville na última quinta-feira (9), pela Copa da Primeira Liga. Com isso, Leonardo Silva segue na zaga, ao lado do jovem Gabriel; Elias continua como titular na meiuca; e Otero no lugar do recém-negociado Lucas Pratto, assim como ocorreu na quinta-feira passada. O esquema tático a ser utilizado deve ser o 4-1-4-1.

Com a vitória do Cruzeiro sobre o Tupi nesse sábado, o Atlético caiu uma posição na tabela. Agora, o clube alvinegro aparece na vice-liderança, com seis pontos. Já o Uberlândia segue logo atrás, na terceira colocação, também com seis pontos.

O Uberlândia, por sua vez, também ganhou as duas primeiras rodadas. Na estreia, venceu o Tricordiano fora de casa pelo placar mínimo. Já na segunda rodada, superou, em casa, o Democrata-GV.

O Atlético entra em campo neste domingo para manter os 100% de aproveitamento e voltar à liderança do Estadual, já que o Cruzeiro bateu o Tupi fora de casa, por 4 a 0, nesse domingo (11). O Galo venceu, na ordem, América-TO (1 a 0, em casa) e Tombense (3 a 0, fora de casa).

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os detalhes do jogo entre Atlético-MG x Uberlândia ao vivo, que ocorrerá às 17h (de Brasília) deste domingo (12), na Arena Independência, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Fique conosco!