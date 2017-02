Danilo e Fred viram artilheiros, Atlético-MG supera Uberlândia e 'recupera' liderança

Três jogos, três vitórias. Esse é o aproveitamento do Atlético no Campeonato Mineiro. Neste domingo (12), a vítima foi o Uberlândia, que caiu por 3 a 0 na Arena Independência, pela terceira rodada do Estadual. Os três gols, marcados por Danilo, Rafael Moura e Fred, saíram no segundo tempo, após mudanças feitas pelo técnico Roger Machado.

Com o resultado, o Galo toma do Cruzeiro a liderança do campeonato. Os rivais de Belo Horizonte contêm a mesma pontuação, nove pontos, mas o clube alvinegro leva vantagem no saldo de gols – sete contra seis. Já o Uberlândia, com seis pontos, caiu para a quarta colocação, já que a URT goleou o Democrata-GV, por 4 a 1, em casa.

O Atlético voltará a jogar no próximo domingo (19). O adversário será o América-MG, novamente no Independência, às 17h (de Brasília). Por sua vez, o Uberlândia receberá o Tombense no mesmo dia, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 16h (de Brasília). Ambos os jogos são válidos pela quarta rodada do Estadual.

Primeiro tempo com poucas chances de gol

Roger Machado, técnico do Atlético, colocou em campo a mesma formação que venceu o Joinville na última quinta-feira (9) pela Copa da Primeira Liga. Manteve Leonardo Silva, Elias e Otero entre os titulares, além de fazer a manutenção do esquema 4-1-4-1.

A primeira chegada perigosa do Galo ocorreu aos 19 minutos. Danilo tabelou com Elias e soltou um foguete de canhota, mas o goleiro Thiago Braga evitou o gol atleticano. Dez minutos depois, o arqueiro alviverde trabalhou novamente, mas dessa vez para tirar o gol de cabeça de Leonardo Silva.

Já o Uberlândia adotou uma postura muito defensiva no Independência. Fechava-se com muita qualidade, dificultando ao máximo as investidas do ataque atleticano. A equipe de interior de Minas Gerais, contudo, não conseguia encaixar contra-ataques. Com isso, ambos os times foram para o intervalo sem balançar as redes.

Reservas entram e desequilibram

Atlético e Uberlândia rolaram a bola para disputar o segundo tempo, mas mais parecia um replay da primeira etapa. Os donos da casa batiam no bloco defensivo do Uberlândia, que, por sua vez, parecia abdicar do ataque.

A fim de tentar furar as linhas da Uberlândia, Roger Machado sacou Cazares para colocar Maicosuel. Com isso, Otero passou a atuar por dentro, enquanto Maicosuel caía pelo flanco direito. Depois, o técnico mudou novamente: saiu Fred, entrou Rafael Moura. A segunda substituição alterou o sistema tático do Atlético para o 4-4-2, com Fred e Rafael Moura no ataque.

As trocas não funcionaram de imediato, mas pelo menos uma teve participação fundamental para o Galo abrir o placar. Aos 31 minutos, após confusão dentro da área, Rafael Moura finalizou, a bola bateu em um jogador do Uberlândia, e sobrou para Danilo. O jogador tocou de cabeça e marcou seu terceiro gol neste início de temporada.

Após o 1 a 0, o Uberlândia se expôs mais ao ataque e acabou gerando brechas na defesa. O Atlético se aproveitou da situação e marcou mais duas vezes. Aos 38 minutos, Maicosuel fez ótima jogada, tocou de calcanhar para Fred, e o camisa 9 passou para Rafael Moura estufar as redes.

Depois, aos 42 minutos, Maicosuel novamente teve participação decisiva: o meia avançou pela direita e cruzou na cabeça de Fred, que não desperdiçou e fechou o placar.