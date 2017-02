Após vitória, Roger exalta atuações de Maicosuel, R. Moura e Clayton: "Fizeram a diferença"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético teve dificuldades para superar o aplicado sistema defensivo do Uberlândia, na tarde desse domingo (12), no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Tudo mudou, no entanto, quando o técnico Roger Machado mexeu no time. Sacou Cazares, Elias e Otero, colocou Maicosuel, Rafael Moura e Clayton. Resultado: defesa adversária destrinchada, e o time alvinegro marcou três vezes.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Roger exaltou a solidez defensiva do time do Triângulo Mineiro e comentou sobre a variação tática que a partida exigiu ao Galo. “Enfrentamos um adversário muito bem fechado, nada diferente do que a gente imaginava, tirando completamente os espaços para que a gente conseguisse progredir no campo de forma apoiada. As possibilidades de encontrar espaços atrás da linha adversária ficaram muito apertadas”, disse.

“A partir das modificações, o entendimento de que, se a gente não estava conseguindo chegar articulando, deveria tentar ganhar na linha, prender os dois zagueiros com dois jogadores mais fortes e ampliar o campo com dois caras de beirada, para que a cobertura ficasse prejudicada. Acho que aí desencaixou o adversário. Na posse de bola, segurar mais o [Rafael] Carioca e ampliar com os laterais, fazendo quase que um 3-5-2 com a posse de bola para ter presença na área. E foi dessa forma que conseguimos furar o bloqueio, já com mais de 70 minutos de jogo”, analisou Roger.

Os suplentes que entraram no segundo tempo participaram dos três gols do Galo. No primeiro, Rafael Moura finalizou dentro da área, a bola bateu em um jogador do Uberlândia e sobrou para Danilo marcar. O segundo foi anotado pelo próprio Rafael Moura, em jogada que iniciou com Maicosuel. Já o terceiro, uma cabeçada fatal de Fred, teve a assistência de Maicosuel. Por sua vez, Clayton, que entrou no lugar de Otero, aprontou correria para cima da defesa adversária.

Roger reconheceu a influência do trio para a mudança no jogo: “Não tanto pelas modificações porque elas poderiam ter acontecido e não alterado a estrutura do adversário, mas porque aqueles que entraram foram muito bem. Salientei aos atletas que é gostoso ver que quando você tem um grupo em que aquele que sai contribuiu da melhor forma que pôde e quem entra está disposto a ajudar da melhor forma que puder. A vitória foi do coletivo e, acima de tudo, daqueles que entraram e fizeram a diferença a nosso favor para que a gente conseguisse esses três pontos importantes”.

Líder do Campeonato Mineiro, o Atlético volta a campo no próximo domingo (19) para disputar o clássico contra o América, no Independência, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual.