Recuperado de lesão, Robinho volta a treinar e está liberado para estrear no Atlético-MG em 2017

Robinho poderá ajudar o Galo nos próximos jogos (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Boa notícia para a torcida do Atlético-MG. Recuperado da fissura na coluna, sofrida no ‘Jogo da Amizade’ entre Brasil e Colômbia, no dia 26 de janeiro, o atacante Robinho participou do treino técnico desta quarta-feira (15), na Cidade do Galo, e está liberado para jogar.

Em observação, o camisa 7 demonstrou aptidão durante a atividade, realizada em campo reduzido, apesar de ter sentido o cansaço ao término do treino, em função do tempo parado. Devido à lesão, sofrida há três meses, Robinho ainda não atuou nesta temporada.

Agora, o jogador passa a ficar à disposição do técnico Roger Machado, que poderá convocá-lo para o clássico contra o América-MG, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Caso seja relacionado, o atacante deverá começar o jogo no banco de reservas, já que Danilo e Otero atravessam boa fase na equipe titular.

Durante o período que Robinho esteve lesionado, o Atlético venceu quatro duelos e perdeu um. O jogador encerrou o ano de 2016 com 25 gols na conta, sendo o artilheiro máximo do futebol brasileiro e, consequentemente, do clube mineiro.