Recuperado, Robinho aguarda ansioso por estreia em 2017 no Atlético-MG

Robinho foi o artilheiro do Brasil em 2016 e pretende fazer o mesmo neste ano (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após 20 dias fora por lesão, o atacante Robinho pretende voltar o quanto antes aos gramados para ajudar o Atlético-MG a seguir em frente nas inúmeras competições do clube no ano. O atacante, que participou do treino nessa sexta-feira (17), alegou não sentir mais dores na região da coluna, onde levou uma pancada enquanto atuava pela Seleção Brasileira em um amistoso, porém espera a liberação dos médicos do clube para jogar já no domingo.

O atacante lamentou a lesão no meio da pré-temporada. “Eu estava fazendo uma excelente pré-temporada. Claro que interrompe um pouco, mas não fiquei tanto tempo assim parado e, graças a Deus, não foi uma lesão muito séria. Acho que não terei problema para retomar minha condição física. Cada dia, estou melhorando fisicamente e espero voltar o mais rápido possível, Eles ainda estão me avaliando. Já voltei a treinar com bola, treinei ontem e hoje também, sem dor. Agora, vamos conversar com a comissão técnica e os médicos para ver o que é melhor, se jogar um pouco no domingo ou esperar porque, até então, não fiz nenhum coletivo, não tive nenhum contato e, no jogo, a intensidade é maior. Pouco a pouco vou melhorando. Ainda não sei se vou jogar neste domingo ou só no outro final de semana”, disse.

Além de falar sobre sua condição física, o atacante comentou em entrevista coletiva a respeito do trabalho da equipe e alegou que o elenco tem muito a crescer e a evoluir ao longo da temporada.

“A cada jogo que passa, o time joga melhor, fica mais entrosado. Estamos procurando fazer o que o Roger vem pedindo e acho que temos um grupo muito forte e qualificado. Em qualquer posição que o professor Roger me colocar, vou procurar dar o meu melhor para ajudar meus companheiros”, afirmou.

“Estamos evoluindo gradativamente. O Roger colocou, agora, o Danilo do lado esquerdo. Nosso time tem muitas alternativas, o Roger tem utilizados todos os jogadores, todos são importantes e acho que é um começo promissor, pelo elenco que temos. Acho que, no decorrer da competição e da temporada, vamos evoluir muito mais”, concluiu.

O Atlético enfrenta neste domingo (19) contra o América, às 17h (de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.