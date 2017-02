Juan Quintero tenta adiantar sua liberação para reforçar Atlético-MG

Meia depende de liberação de empréstimo para vestir a camisa alvinegra (Foto: Francisco Leong/AFP)

O colombiano Juan Quintero é o nome ventilado como reforço do Atlético-MG para a temporada. O meia de 24 anos pertence ao Porto, de Portugal, e a imprensa portuguesa tem veiculado informações referentes à proposta do clube mineiro.

Embora tenha vínculo com o Porto, o atleta está emprestado ao Independiente Medellín. O vínculo de Quintero com o clube colombiano se encerra em julho, quando já estaria livre para assinar novo empréstimo com o Galo.

O fator que dificulta a transação é a participação do Independiente Medellín na Copa Libertadores. O time colombiano pretende inscrever o atleta na competição, o que o impediria de jogá-la por outra equipe na temporada, inviabilizando o acerto com o Atlético. Desta forma, o Galo tenta convencer os colombianos a liberar Quintero antes do fim do contrato e, para isso, deve chegar também a um acordo com o Porto, que detém seus direitos econômicos.

Juan Quintero já procurou a diretoria do clube colombiano para tentar sua liberação antecipada e revelou a uma rádio da Colômbia que recebeu propostas de outras equipes. "Com a minha chegada em Medellín, me sinto melhor em campo. Não posso negar que chegou ofertas de outras equipes. Mas tenho que me sentir agradecido com o time", disse o meia, à rádio Bilu.

O Atlético busca o diálogo com o Independiente Medellín para negociar um acordo entre as equipes.