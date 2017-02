Para disparar na liderança do Mineiro, Atlético encara América no Mineirão

INCIDENCIAS: Quarta rodada do Campeonato Mineiro. Partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), domingo (19), às 17 horas.

Rivais na última decisão do Campeonato Mineiro, Atlético e América se enfrentam neste domingo (19), às 17h, no estádio Mineirão, valendo pela quarta rodada do Estadual. O Galo quer manter a liderança, enquanto que o Coelho não quer perder o G-4 de vista.

Na final do último Campeonato Mineiro, os dois times entraram em campo para definir o título de campeão. O América foi campeão com uma vitória e um empate. No primeiro jogo, o Coelho venceu o Galo por 2 a 1, derrubando a vantagem alvinegra. Na partida seguinte, no Mineirão, o Atlético bem que tentou melar a festa americana, mas Danilo, hoje no lado atleticano, empatou e deu a taça para o time alviverde após 15 anos.

São poucos os remanescentes daquela decisão que poderão entrar em campo amanhã. Pelo lado atleticano apenas Rafael Carioca e Marcos Rocha deverão jogar. Do outro lado, somente João Ricardo segue firme no América-MG. Danilo, campeão mineiro pelo Coelho, foi contratado pelo Atlético no fim da temporada passada.

Técnico Roger Machado quer Robinho, mas prega cautela

Após vencer o Uberlândia por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Mineiro, o técnico Roger Machado teve toda a semana para trabalhar o elenco. Na terça-feira (14), o treinador ganhou no campo a presença de Robinho, que não treina desde 25 de janeiro em virtude de uma lesão na coluna no amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia. Mesmo com o atacante bem fisicamente e pronto para jogar, Roger adota cautela para não precipitar o retorno do jogador.

"Ele ficou parado mais de duas semanas. Depois, começou a iniciar gradativamente o recondicionamento. É muito mais o resultado do treino. Como sente o volume do treino e como volta ao turno de trabalho. Mas, o jogador tem muito lastro de muitos anos de profissão. Não me preocupa. Vamos ver se ele vai estar em boas condições de ir para o jogo", declarou Roger Machado.

Caso Robinho não seja escalado desde o início contra o América, o técnico Roger Machado deverá manter a formação que vem entrou em campo no jogo contra o Uberlândia. Roger ainda aproveitou que teve a semana inteira para trabalhar os setores do time visando aperfeiçoamento e correção da postura da equipe em campo.

Desgastado, América-MG buscará superação para encarar o Galo

Os últimos dias do América-MG não foram fáceis. Foram mais de 10 mil quilômetros percorridos para cumprir os compromissos agendados. Em duas semanas, o Coelho foi para Rio Branco, no Acre, encarar o Atlético Acreano; depois para Poços de Caldas enfrentar a Caldense, e em seguida, Brasília, para o encontro diante do Flamengo.

Após o retorno para Belo Horizonte na tarde da última sexta-feira (17), os jogadores foram liberados e só voltaram aos treinos no sábado (18) para realização de apenas uma atividade no campo. Sobre esta maratona do América, o técnico Enderson Moreira se mostrou indignado com o calendário americano.

"Parece que o jogador é máquina. A gente vai de Belo Horizonte para Rio Branco, no Acre, e volta; depois vai para Poços de Caldas de ônibus numa viagem de sete horas, aí vai para Brasília e volta para fazer um jogo no Mineirão, simplesmente um clássico contra um grande rival. E, depois, vamos para Maceió jogar pela Copa do Brasil e voltamos para, no sábado, jogar de novo. E ainda questionam a qualidade do jogo. Essa qualidade é dada em função de jogo, treinamento e recuperação. Às vezes temos que abrir mão de alguns atletas, que não conseguiram jogar contra o Flamengo, porque estão extenuados por essa sequência complica", criticou Enderson.

Com tanta correria, o técnico Enderson Moreira pode realizar alterações no time que entrou em campo no último jogo. Tudo depende da situação física dos jogadores. A grande dúvida acontece no ataque. Felipe Amorim, que sofreu uma luxação na clavícula esquerda diante do Flamengo, é dúvida e pode ser desfalque.