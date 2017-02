Fred marca três vezes, Atlético-MG goleia América-MG e se isola na liderança do Mineiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na tarde deste domingo (19) o Atlético goleou o América pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, com três gols de Fred o clube alvinegro venceu por quatro a um se isolando na liderança da tabela com 12 pontos, dois a mais que o segundo colocado. O gol do Coelho foi marcado pelo Hugo Almeida.

Com este resultado e o tropeço do rival, Cruzeiro, o Atlético assumiu a primeira posição do campeonato com tranquilidade enquanto o América, com a derrota, não conseguiu o objetivo de alcançar o G-4.

Os clubes voltam a campo na semana que vem. O Galo joga, no Sábado (25) ás 16h30, contra o Democrata pelo Campeonato Mineiro, já o América entra em campo, na quarta-feira (22) contra o Murici pela Copa Do Brasil.

Atlético saí em vantagem em primeiro tempo ''morno''

Jogando diante a um público de aproximadamente 23.000 pessoas no Mineirão o Galo começou o jogo mostrando ao América que estava determinado em sair com os três pontos e a liderança isolada na tabela. A primeira chance apareceu com a enfiada de bola de Cazares para Fred que parou na zaga americana. No minuto seguinte o clube alvinegro obrigou o goleiro João Ricardo a trabalhar com um chute de fora da área.

Aos oito minutos, a torcida americana se assustou ao ver Fred de frente para o gol sendo parado por uma bela defesa do goleiro João Ricardo.O primeiro tempo foi marcado por um Atlético com posse de bola pouco efetiva e dificuldades para passar pela linha central do América.

Pouco depois do Coelho assustar a torcida alvinegra com um cruzamento de Gérson Magrão interceptado por Gabriel, aos 26' min Fred balançou as redes no estádio após jogada inicada com um excelente lançamento de Marcos Rocha para Otero cruzando pela direita para Danilo que foi interceptado pelo zagueiro cortando a bola fazendo-a parar nos pés de Fred que não desperdiçou e de primeira colocou a bola para o fundo das redes fazendo Atlético 1x0.

Com o placar á favor, o Galo conseguiu fazer a posse de bola fluir e a ameaçar mais vezes o gol americano. Cazares tentou encobrir João Ricardo mas a bola saiu a direita do gol. Na reta final do primeiro tempo após sofrer falta, aos 39' min, Otero cobrou e a bola explodiu no travessão passando a centímentros do gol.

América assusta mas Atlético assume o controle e define o jogo nos contra-ataques

Para a etapa final o Atlético voltou com o mesmo time e logo aos oito minutos do segundo tempo Cazares, mais vez, colocou o goleiro João Ricardo para trabalhar ao invadir a área e chutar contra o gol. Logo em seguida, aos 12' min, Fábio Santos fez um cruzamento milimétrico para Fred que cabeceoou forte para baixo marcando o segundo gol do Galo e o segundo dele no jogo.

Dois minutos depois, após bobeada da defesa, o América empatou com Hugo Almeida recebendo um cruzamento dentro da pequena área.

Aos 21' min o técnico Róger Machado fez duas substituições, tirou Cazares e colocou Robinho, que fazia sua estreia pelo Galo em 2017, o atacante se lesionou em um amistoso jogando pela seleção brasileira enquanto fazia a pré-temporada e no lugar de Danilo, amarelado, colocou o meia-atacante Maicosuel.

O clube americano após marcar o seu primeiro gol cresceu no jogo oferecendo perigo ao gol de Giovanni o obrigando a fazer defesas e levando pressão a equipe alvinegra chegando várias vezes estar perto de empatar o jogo. Aos 38' min após escanteio do América o zagueiro Gabriel tirou a bola em cima da linha salvando o Galo de sofrer o empate.

Resistindo a pressão do coelho, aos 42' min, Giovanni deu saída na bola fazendo um lançamento para Marcos Rocha no campo de ataque que dominou de calcanhar já passando para Robinho que deu assistência dentro da área para Fred marcar, de primeira mais uma vez, o seu terceiro gol e fazer Galo 3 a 1.

Aos 46' min em mais um contra-ataque mortal, Maicosuel tabelou com Fred que surgiu como "garçom" dando o passe para o camisa 70 sacramentar e marcar o quarto e último gol do Atlético fechando a goleada.