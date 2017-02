Marcos Rocha revela bronca de Roger por dribles frustrados contra América-MG

Marcos Rocha disputa bola pelo alto na vitória contra o América (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

O Atlético vencia o clássico contra o América por 2 a 0. O Coelho diminuiu a vantagem alvinegra aos 14 minutos do segundo tempo e pressionava em busca do empate. Aproveitando a postura ofensiva do adversário, o Galo foi mortal nos contra-ataques e conseguiu marcar seu terceiro gol contando com a participação do lateral Marcos Rocha, em uma jogada bonita e decisiva.

O camisa dois tocou de calcanhar para Robinho, deixando o atacante em ótima posição para servir Fred, que mandou a bola para o fundo das redes. Era o terceiro dos quatro gols que o Atlético marcou na vitória por 4 a 1.

O torcedor atleticano já está acostumado com os lances plásticos de Marcos Rocha, que não desperdiça a oportunidade de levantar a massa com um chapéu ou caneta na lateral do campo; mas nem sempre as tentativas são bem sucedidas.

Contra o América, Marcos Rocha quase complicou seu time em duas oportunidades. Quando o placar ainda estava zerado, o lateral obrigou o goleiro Giovanni a fazer grande defesa após um contra-ataque iniciado após uma tentativa frustrada de aplicar uma caneta em Renan Oliveira. Mais tarde também errou ao tentar o drible em Juninho, que conseguiu desarmá-lo.

As tentativas malogradas de Marcos Rocha não passaram desapercebidas aos olhos de Roger Machado. O lateral revelou as broncas do treinador após o jogo.

“Tomei uma dura por causa dessas canetas, no vestiário. O Roger me chamou a atenção. Pediu para jogar um pouco mais simples. A gente tenta fazer o simples, mas nunca fugi de fazer o meu jogo. Então, fico feliz quando consigo ajudar meus companheiros a vencer”, disse.

Para Rocha, seus companheiros de time e para a torcida do Galo, felizmente o acerto do lateral foi mais decisivo que os erros, deixando o passe de calcanhar fica melhor gravado na memória de quem acompanhou o jogo. O jogador explicou o que se passou no momento.

“Foi improviso. Você fica assistindo aos treinos do Robinho, do Cazares, desses caras habilidosos. Uma hora tem que sair um desses também”, brincou o atleta.