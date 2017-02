Nepomuceno abre portas para jogo de despedida de R10: "Será um prazer"

Google Plus

Ronaldinho brilhou durante sua passagem pelo Galo (Foto: Alex Livesey/Fifa via Getty Images)

Depois de passar por diversas equipes e rodar o mundo em partidas festivas, Ronaldinho Gaúcho finalmente anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. O aviso de que pendura as chuteiras definitivamente aconteceu durante o All-Star Game da NBA. O craque ainda afirmou que pretende fazer uma partida de despedida em cada equipe que jogou.

Ícone da história recente do Paris Saint-Germain e embaixador do Barcelona, onde é ídolo incontestável, talvez a outra equipe mais marcante na carreira de R10 tenha sido o Atlético-MG. O jogador chegou em 2012 e saiu dois anos depois tendo conquistado a Copa Libertadores, Campeonato Mineiro e a Recopa Sul-americana, sem contar o vice-campeonato brasileiro logo em seu ano de estreia. Ronaldinho indiscutivelmente foi um divisor de águas na história recente do Galo.

Sobre o possível jogo de despedida, o presidente atleticano, Daniel Nepomuceno, disse ainda não ter sido comunicado, mas deixou clara a intenção do clube em homenagear Ronaldinho.

“Ainda não fui comunicado. Fiquei sabendo sobre a aposentadoria, e o Atlético-MG está preparado para fazer este jogo de despedida. A gente consegue uma data e faz uma festa bonita. Será um prazer fazer uma despedida para o Ronaldinho”, afirmou.

Com a camisa alvinegra, Ronaldinho esteve em campo 88 vezes e marcou 28 gols. Resta agora saber o itinerário da despedida do craque que tem, além de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paris, Barcelona e Querétaro na rota.

R10 iniciou sua carreira em Porto Alegre, no Grêmio em 1998. De lá para cá passou por PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético, Querétaro e Fluminense.