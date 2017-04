Fred marca quatro vezes no segundo tempo e comanda virada do Atlético-MG sobre Sport Boys

Que noite viveu Fred, atacante do Atlético-MG. Com quatro gols somente no segundo tempo, o centroavante comandou a vitória, de virada, do Galo sobre o boliviano Sport Boys, por 5 a 2, nesta quinta-feira (13). A partida, disputada na Arena Independência, foi válida pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América.

Robinho abriu o placar para o Atlético na primeira etapa, mas, cinco minutos depois, Tenório empatou. No segundo tempo, os visitantes chegaram a virar, com gol de cabeça de Messidoro. Mas Fred, a partir do minuto 26, iniciou seu show: foi às redes quatro vezes, garantindo o triunfo por 5 a 2 sobre os bolivianos.

Com o resultado, o Galo chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo 6. O time mineiro contém a mesma pontuação do Godoy Cruz, mas leva vantagem no saldo de gols – três contra um. Já o Sport Boys segue com um ponto, segurando a lanterna da chave.

Agora, ambos as equipes voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. Na quarta-feira (19), o Atlético visitará o paraguaio Libertad, em Assunção, às 21h45. Já o Sport Boys irá até a Argentina enfrentar o Godoy Cruz, em Mendoza, um dia depois, às 19h30.

Um gol para cada lado

Empurrado pela torcida, que lotou a Arena Independência, o Atlético tomou as iniciativas do jogo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Marcos Rocha fez boa jogada pela direita, cruzou para a área, o goleiro tirou, mas a bola sofreu para Robinho, que mandou às redes de cabeça.

A festa dos torcedores alvinegros durou pouca, já que o Sport Boys arranjou o gol de empate aos dez minutos. Capdevila cruzou na cabeça de Tenório, o atacante antecipou à marcação dos zagueiros atleticanos e desviou de cabeça, sem chance para Giovanni.

Ambos os times diminuíram o ritmo de jogo. O Galo, em sem 4-2-3-1 que variava para o 4-1-4-1, sofria para infiltrar a linha defesa defensiva, composta por cinco jogadores, do time boliviano. Em jogada pela esquerda, Fábio Santos cruzou no segundo pau, Fred ganhou disputa pelo alto e tocou para fora.

Aos 30 minutos, o meia-atacante Luan deixou o confronto, com suspeita de lesão, para a entrada de Cazares. Com isso, Otero deslocou-se à meia direita, enquanto o jogador equatoriano passou a jogar pela esquerda. A última boa jogada criada pelo Atlético no primeiro tempo aconteceu aos 43 minutos, quando Elias mandou a bola de cavadinha para Robinho, e o camisa 7 tentou emendar uma bicicleta, mas não conseguiu acertar a redonda.

Fred destrói e garante vitória atleticana

Na volta do segundo tempo, o Atlético teve uma grande chance com Fred. Após Arias defender cobrança de falta de Otero, a bola sobrou para o centroavante alvinegro, mas sua finalização saiu por cima da meta adversária. A resposta da equipe boliviana, contudo, respondeu com Messidoro: recebeu cruzamento de Capdevila e bateu de canhota, fraco, para Giovanni realizar a defesa.

Aos dez minutos da segunda etapa, Messidoro teve mais uma oportunidade, e dessa vez não desperdiçou. Zampiery cruzou da direita, o camisa 10 subiu e cabeceou no canto direito do arqueiro atleticano. Logo após sofrer o gol, o técnico do Galo, Roger Machado, colocou o centroavante Rafael Moura em campo – no lugar de Otero – para fazer companhia a Fred dentro da área.

O jogo ficou truncado. A principal arma do Atlético era os dois centroavantes, Fred e Rafael Moura, enfiados na área; por isso, os meio-campistas sempre que podiam os buscavam. E entre tantas bolas levantadas à área, o time mineiro alcançou o empate. Rafael Moura escorou para Rafael Carioca, o volante soltou uma bomba, e Fred desviou a trajetória da bola, “matando” o goleiro.

Três minutos depois, veio a virada. Rafael Moura iniciou a jogada, Elias saiu na cara do gol e passou para Fred, que se jogou em direção à bola para marcar o tento. O camisa 9 anotou seu terceiro gol em dois jogos nesta edição da Copa Libertadores.

Mas ainda havia tempo para mais. Aos 43 minutos, Danilo – entrou no lugar de Robinho – cobrou falta, Fred cabeceou forte, e o goleiro não conseguiu evitar o gol. Não satisfeito, Fred fechou a noite um golaço: da entrada da área, encobriu o goleiro Arias. Assim, com quatro gols, o centroavante comandou a vitória do Galo.