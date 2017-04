Atlético-MG é multado na justiça em R$ 2 milhões por dívida com o Grêmio

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A novela entre Grêmio e Atlético Mineiro referente a uma dívida do clube mineiro pela contratação do goleiro Victor, em 2012, parece não ter um fim. Em decisão da justiça de Porto Alegre, o Atlético Mineiro deve pagar uma multa de 2 milhões de reais, o que corresponde a 20% sobre o valor da dívida pela compra do goleiro junto ao Grêmio.

Com o atraso no pagamento, a dívida do Galo com o clube gaúcho ultrapassa a casa dos 12 milhões de reais. O departamento jurídico do Grêmio conseguiu recentemente a penhora de parte do dinheiro arrecadado pelo time mineiro na venda de Lucas Pratto para o São Paulo, em um valor que chega à casa dos 6 milhões de euros (20 milhões de reais).

Por ordem da justiça, o tricolor paulista deve depositar as duas parcelas restantes nas datas 15 de abril e 15 de julho, em uma conta que está diretamente ligada ao processo, no valor de cerca de R$ 10.500.000,00. Essa multa foi aplicada ao Atlético Mineiro após uma determinação de que a primeira prestação da venda de Pratto deveria ser bloqueada nos cofres do clube, que não apresentava o valor que estava sendo referido.

"Aplicou-se uma multa de 20% do valor total da dívida, pelo Atlético Mineiro ter retardado o pagamento da parcela da venda do Lucas Pratto, da qual a Justiça determinou o bloqueio", afirmou o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, ao site globoesporte.com.

O Galo, através de sua assessoria, afirmou que não irá se pronunciar mais com relação ao caso Victor. O goleiro chegou ao Atlético em 2012, em uma negociação que envolveu uma troca com o zagueiro Werley, atualmente no Coritiba, e ainda mais três milhões de euros, que seriam parcelados durante dois anos.