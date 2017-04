Atlético não convence e empata com URT no primeiro jogo da semi do Mineiro

INCIDENCIAS: Partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, realizada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG. Público: 20.547.

Com direito a vaias da torcida ao fim do jogo, o Atlético fez uma partida burocrática e empatou com a URT em 1 a 1, na manhã deste domingo (16), no Mineirão, em duelo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro. No primeiro tempo, Rafael Moura abriu o placar para o Galo, enquanto Marques, no início da segunda etapa, igualou o marcador.

Com o resultado, o Galo pode até empatar o segundo jogo, a ser realizado no próximo domingo (23), na Arena Independência, que mesmo assim garante sua classificação à final do Estadual. Já a URT precisa de uma vitória simples para despachar o time da capital.

Agora, o Atlético vira a chave e passa a volta a se concentrar na Copa Libertadores da América. Na quarta-feira (19), o time alvinegro visitará o paraguaio Libertad, em Assunção, às 21h45, pela terceira rodada do Grupo 6 da competição sul-americana.

Atlético domina e abre vantagem

Após um início de jogo pouco animador dos dois lados, o Atlético iniciou uma blitz para cima da URT. Rafael Moura roubou a bola no campo de ataque e, na sequência do lance, carimbou a trave. A redonda voltou nos pés do centroavante, que cruzou para a área e viu Robinho quase marcar, mas Juninho defendeu o arremate à queima-roupa do camisa 7.

O time de Patos de Minas tinha dificuldades para propor jogo, de modo que todas as jogadas ofensivas não levavam perigo à meta atleticana. O jeito, então, era arriscar de fora da área, e foi o volante Jô fez. Cascata trabalhou a bola no campo de ataque e passou para Jô, que bateu colocado, acima do ângulo esquerdo de Giovanni.

Aos 15 minutos, o Galo chegou a mandar a bola para as redes. Otero foi à linha de fundo e cruzou para trás, onde Elias tocou ao gol. A arbitragem, contudo, apontou que a bola havia ultrapassado a linha de fundo antes do cruzamento. Mas, sete minutos mais tarde, a torcida alvinegra pôde comemorar à vontade. O zagueiro Rodolfo vacilou na saída de bola, Rafael Moura saiu cara a cara com Juninho e bateu entre as pernas do goleiro, colocando a equipe atleticana em vantagem.

A única jogada perigosa da URT no primeiro tempo saiu dos pés de Cascata. O meia emendou de canhota uma bola afastada por Fábio Santos, mas Giovanni estava atento e realizou a defesa.

URT marca no início e arranca empate do Atlético

Se no primeiro tempo a URT bobeou por várias vezes na defesa, nos 45 minutos finais o Atlético retribuiu o favor, e os visitantes aproveitaram. Em vacilo da defesa alvinegra, Dick roubou a bola no meio-campo, passou para Allan Dias, que tocou para Marques bater no canto esquerdo de Giovanni.

A equipe da capital dominava a posse de bola, mas não conseguia criar chances de gol com ela. Um dos piores em campo do lado atleticano, Robinho deixou o campo para a entrada de Marlone. Entretanto, o Galo continuava com problemas para infiltrar o bloqueio da URT.

Aos 29 minutos, o volante Allan Dias acertou um belo chute de fora da área e colocou o goleiro Giovanni para trabalhar. Aproximando o fim de jogo, o técnico do Atlético, Roger Machado, pediu que seus comandados avançassem ao ataque, de modo a sufocar o adversário em busca do gol da vitória. Porém, a tática não funcionou, e a URT arrancou um importante resultado para o jogo de volta das semifinais do Mineiro.