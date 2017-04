Leonardo Silva lamenta resultado após queda de rendimento contra URT: "Ninguém esperava"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A estreia na semifinal do Campeonato Mineiro não foi das melhores para o Atlético-MG. Jogando no Mineirão, com mando de campo do adversário, o Galo empatou com a URT em 1 a 1. Para o zagueiro Leonardo Silva, capitão do time, o resultado não foi dos melhores, mas o defensor demonstrou confiança para o jogo de volta, no Independência.

"Ninguém esperava por este resultado. Procuramos fazer um grande jogo, fizemos no primeiro tempo, só que tomamos o gol na etapa final e aí facilitou para o adversário no padrão tático deles. Temos mais um jogo e vamos decidir em casa", destacou.

Desde a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético tem passado por uma sequência pesada de jogos em pouco tempo, fato que não havia acontecido com o clube nesta temporada. Até a abertura do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de maio, o Galo ainda terá mais seis jogos entre Estadual e Copa Libertadores da América. Para Leonardo Silva, os jogadores têm que se apegar à estrutura do clube para não sentirem desgaste com tantas partidas.

"Trabalhar com aquilo que temos de melhor que é a estrutura do clube, com a nossa comissão técnica, conversando com cada atleta para ver como todos estão para que possamos evoluir em cima disso. Todos estão bem fisicamente, a estrutura é boa, formada para isso para que tenhamos suportar esta sequência. É decisão atrás de decisão, é o normal do nosso calendário, da nossa vida e a gente tem que lidar bem com isso para conseguir vitórias e títulos", finalizou.

A reapresentação do Galo será nesta segunda-feira (17), à tarde, quando os jogadores farão um leve trabalho. Em seguida, a delegação atleticana embarca para Assunção, Paraguai, onde o Atlético terá pela frente o Libertad, pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores.