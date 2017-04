Atlético-MG contrata zagueiro do Botafogo-SP e atacante do Paraná

Google Plus

Duas contratações movimentaram os bastidores do Atlético-MG nessa terça-feira (18). O atacante Rafael Furtado, de 17 anos, vindo do Paraná Clube, e o zagueiro Matheus Mancini, de 22, do Botafogo de Ribeirão Preto, acertaram suas idas para o Galo.

O primeiro a ser anunciado foi Rafael. O jogador é formado nas categorias de base do Paraná Clube e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017, marcando dois gols. Com boas atuações, o atacante foi incorporado ao time profissional, realizando duas partidas pelo Campeonato Paranaense.

Rafael chegou a Belo Horizonte nessa terça-feira ao lado do diretor de futebol do Paraná Clube, Ricardo Lima. O jogador realizou exames médicos e assinou contrato, onde servirá a equipe júnior do Atlético-MG.

À noite, foi a vez de Matheus Mancini, filho do técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, ser anunciado pelo Botafogo-SP pelas redes sociais. O jogador de 22 anos teve passagens pelo Comercial de Ribeirão Preto, Grêmio e Botafogo-SP. Sem dar detalhes sobre valores, o presidente do Bota, Gerson Engracia Garcia, declarou que o Galo adquiriu 95% dos direitos do jogador.

Entre alguns feitos de Matheus Mancini está o vice-campeonato Paulista Sub-20, em 2013, e o título brasileiro da Série D de 2015. Neste ano, Mancini atuou em seis partidas, sendo quatro como titular.

O presidente Daniel Nepomuceno pensa em criar uma categoria Sub-23 no clube, e o Atlético-MG tem estudado esse projeto com a finalidade de dar oportunidades aos jogadores que não estão tendo chances no elenco alvinegro.