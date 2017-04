Libertad e Atlético-MG fazem jogo ''da vida'' no Paraguai

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América, a ser disputada no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, Paraguai.

Na noite desta quarta-feira (19), às 21h45, Libertad e Atlético se enfrentam, no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. Em situações opostas na competição, ambas as equipes encaram o duelo como o "jogo da vida". Vindo de uma vitória no confronto passado, contra o Sport Boys, o Galo procura a segunda vitória no torneio, enquanto o Libertad deseja voltar a vencer após a derrota para o Godoy Cruz.

Em primeiro lugar no grupo, com quatro pontos, o Atlético almeja a vitória para, assim, poder encaminhar a classificação à fase mata-mata da competição. O clube alvinegro chega ao confronto desta quarta-feira com uma virada histórica por 5 a 2, em um jogo brilhante do atacante Fred.

Já o Gumarelo ocupa a terceira posição da chave, com apenas um ponto, e vai para o embate de alvinegros vindo de revés para o Godoy Cruz na mente. A vitória trará ao time paraguaio a possibilidade de embolar o Grupo 6 e entrar de vez na briga pela classificação.

Para a primeira partida oficial entre Libertad e Atlético, o clube se enfrentaram em 1964 em uma partida amistosa em Belo Horizonte, com vitória do Galo por 2 a 0.

Restrospecto contra brasileiros não é animador para o Libertad

Com 22 jogos de retrospecto, o clube Paraguaio acumula nove derrotas, sete vitórias e seis empates. Somente uma vitória poderá reviver o sonho do Guamarelo na Copa Libertadores. O alvinegro recebe o Atlético pelo Grupo 6. A derrota a uma semana diante do Godoy Cruz multiplica a obrigação do triunfo sobre um dos líderes do campeonato e que vem de uma vitóia de cinco gols sobre o Sport Boys em Belo Horizonte.

O momento da equipe paraguaia não é das melhores desde a chega do técnico Jubero. Perdeu na Copa Libertadores e também saiu derrotado do jogo contra o Guarani, pelo Campeonato Paraguaio. O comandante do Libertad poupou vários titulares; apenas Salcedo e Medina entraram em campo alguns minutos na partida assim a equipe chega sem desgaste e com todo o potencial.

A dúvida Gumarela está na lateral: Salustiano Candia se moveria desta posição para que Roman e Cardozo defendem a zaga. Sem descartar Néstor Giménez.

O meio campo será o mesmo da semana passada diante o Godoy Cruz, a criação ficará por conta de Jesús Medina e a referencia de área, ou seja, o centroavante será Santiago Salcedo.

Uma vitória possibilitará a equipe de Jubero, no mínimo, uma segunda colocação, obrigando uma outra vitória contra o Atlético, no Brasil, e sobre o Godoy Cruz, na Argentina para recuperar o ponto perdido em casa.

O técnico Jubero em coletiva falou sobre a partida. ''Temos a obrigação e a necessidade de ganhar para que nos permita seguir com vida na Copa Libertadores. Para nós será como uma final, teremos em frente um rival importante, com bons jogadores mas o time está confiante que sairá com um bom resultado", comentou.

Mudança de posicionamento caracterizará o Galo na partida

O Atlético encerrou a preparação para enfrentar o Libertad do Paraguai, nesta quarta-feira,19, treinando no estádio Adrian Jara, do clube General Diaz em Assunção. Roger Machado comandou o treino e em entrevista coletiva após o treino descartou qualquer possibilidade de mudança tática na equipe.

“Neste momento, não penso em mudar o sistema, mas, talvez, alterar a característica de determinado jogador ou posição, em função de ser um jogo fora, de uma jogada mais forte em determinado setor do campo”, disse.

Questionado sobre a importância do jogo para o clube paraguaio, o técnico alvinegro fez questão de destacar a reciprocidade da importância para o Galo.

“Se para o Libertad é a partida da vida, para a gente também. Defendemos a liderança do grupo (Atlético soma 4). Depois do empate na estreia e da derrota em casa, é um jogo decisivo para nosso adversário. Mas para a gente também é decisivo, pois uma vitória encaminha muita coisa”, comentou.

Roger também falou sobre o favoritismo alegado pelo técnico do Libertad.

“Orçamento não entra em campo, efetivamente. O fato de ter um orçamento maior, não nos dá vantagem na partida. O que nos dá vantagem são esses jogadores mais talentosos, que fazem o orçamento maior, que possam decidir a nosso favor. Agora também há o ponto de o adversário transferir um pouco da responsabilidade do confronto”, comentou.