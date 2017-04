Atlético-MG joga mal e perde para Libertad em Assunção

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América, realizada no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, capital do Paraguai.

Sob muita chuva, o Atlético-MG foi derrotado pelo paraguaio Libertad, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19), pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. A equipe atleticana viu a forte chuva prejudicar o estado do gramado do estádio Nicolás Leoz, em Assunção, capital do Paraguai, e não conseguiu desenvolver uma grande partida.

O gol do Libertad foi marcado pelo meio-campista Lucena, aos 27 minutos da primeira etapa. Em falha defensiva do lateral-direito Marcos Rocha, o ala-esquerdo Giménez recebeu livre na ponta esquerda, cortou para dentro e rolou para Lucena, que arrematou rasteio; o goleiro Giovanni chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

A vitória do time paraguaio embolou o Grupo 6. Agora, Atlético, Godoy Cruz e Libertad têm quatro pontos, enquanto o boliviano Sport Boys é o lanterna da chave, com apenas um ponto. A classificação ainda pode mudar nesta rodada, visto que Godoy Cruz e Sport Boys se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), às 19h30, em Mendoza.

Na próxima rodada da Libertadores, o Galo jogará novamente contra o Libertad, porém, dessa vez, em Belo Horizonte/MG, às 19h30 da próxima quarta-feira (26). Antes, contudo, a equipe alvinegra decidirá uma vaga para a final do Campeonato Mineiro diante da URT, no domingo (23), às 16h, na Arena Independência. No jogo de ida, os times empataram por 1 a 1 no Mineirão.

Já o Libertad voltará a jogar às 18h deste domingo, quando visita o Cerro Porteño, no estádio Defensores del Chato, em Assunção, pela 14ª rodada do Campeonato Paraguaio.