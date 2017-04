Otero exalta Roger e atribui responsabilidade da derrota aos jogadores

Atlético jogou mal no Paraguai e volta para Belo Horizonte com um revés na bagagem (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Em uma noite chuvosa em Assunção, o Atlético-MG não conseguiu imprimir seu estilo de jogo, perdeu para o Libertad e pode cair para a segunda posição do Grupo 6 da Libertadores. Isso porque o Godoy Cruz recebe o Sport Boys nesta quinta-feira (20), em Mendoza, e, se vencer, assume a liderança da chave, com três pontos a mais que o Galo.

Alvo de críticas desde o jogo do último domingo (16), contra a URT, no Mineirão, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, o técnico Roger Machado sofreu novamente com a corneta da torcida alvinegra. Otero, todavia, não concorda com as críticas. Para o meia colombiano, a culpa das más atuações tem de cair sobre os ombros dos jogadores.

“Não acho que é culpa do treinador. A culpa é nossa, que estamos dentro de campo”, afirmou Otero, já na saída do estádio Nicolás Leoz. “Os treinamentos são tops. Não tenho nada o que falar do treinador, o melhor que eu já tive. Acho que [a culpa] é nossa, dos jogadores”, acentuou.

Otero lamentou o desequilíbrio do Atlético nos últimos jogos, mas prometeu empenho para reverter essas oscilações. “Não sei o que está acontecendo. Mas há jogos que a gente joga bem, e depois tem partidas que não atuamos bem. Temos que ter essa regularidade para fazer grandes jogos, quarta e domingo. A partir de agora vamos levantar a cabeça, jogar domingo e quarta, e tratar de ganhar as partidas”, assegurou.

O Galo terá duas partidas bem próximas para tentar corrigir os erros. No domingo (23), pega a URT, no Independência, às 16h, para decidir a classificação à decisão do Campeonato Mineiro. Três dias depois, volta a enfrentar o Libertad, mas, dessa vez, em Belo Horizonte, às 19h30.

“Contra a URT nós conseguimos fazer um grande jogo no primeiro tempo. Já no segundo tempo nós entramos dormindo. Às vezes a gente consegue reagir, mas há jogos como o de hoje [contra o Libertad], onde não conseguimos. Mas agora temos que levantar a cabeça, saber que temos jogo no domingo. E na quarta-feira é novamente contra eles [Libertad], onde será outro cenário, outro tipo de jogo, em um campo bom que nós temos lá em Belo Horizonte”, concluiu Otero.