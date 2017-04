Com possível volta de Victor, Atlético-MG e URT decidem vaga na final do Mineiro

Depois de empatarem na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro 2017, Atlético-MG e URT voltam a se enfrentar no segundo tempo do confronto. A um passo da finalíssima do estadual, o Galo precisa apenas de um empate para se garantir, enquanto o Trovão Azul necessita de uma vitória para chegar em uma inédita final. A partida será realizada neste domingo (23), às 16h, na Arena Independência.

No primeiro jogo, a equipe de Patos de Minas abdicou de jogar no interior do estado e exerceu seu mando de campo em Belo Horizonte, no Mineirão. O alvinegro saiu na frente no marcador com gol de Rafael Moura, na primeira etapa, mas Marques igualou o placar na etapa complementar. O resultado, de 1 a 1, favoreceu ao Atlético-MG, pois o time tem a vantagem de jogar por duas igualdades, por ter feito melhor campanha na primeira fase da competição.

O meio da semana foi de realidades distintas para as equipes. A URT treinou exclusivamente visando a partida deste domingo. O Atlético-MG, por sua vez, viajou até Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Libertad, em jogo válido pelo Grupo 6 da Copa Libertadores. O time mineiro saiu derrotado, por 1 a 0, depois de uma partida regrada a bastante chuva e pouca qualidade técnica.

Para a semifinal, o Galo tem um reforço de peso. O goleiro Victor se recuperou de uma lesão no ombro e está relacionado. A expectativa dos atleticanos é que ele seja titular já neste domingo. O lado azul da semifinal tem um desfalque e uma dúvida. O lateral-esquerdo Fabinho está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo e o atacante Edmar está praticamente vetado, pois se lesionou na primeira partida.

Com Victor relacionado, Galo busca sua 11ª final consecutiva no Campeonato Mineiro

A torcida atleticana e as traves da Arena Independência podem matar a saudade do ídolo Victor, neste domingo. O goleiro volta a ser relacionado depois de uma lesão no ombro que o deixou afastado dos gramados por mais de quatro meses. A ocasião ocorreu em dezembro passado quando o goleiro participava de um jogo beneficente, em Jundiaí, interior de São Paulo. Ele sofreu uma luxação no ombro e foi, posteriormente, submetido a uma cirurgia.

O atleta destacou a expectativa de voltar aos gramados e da possibilidade de jogar neste domingo. “Estou muito feliz de retornar aos jogos. Foram quatro meses tratando uma lesão, então, para mim, é motivo de alegria e uma satisfação imensa vestir essa camisa que tanto me deu alegria. A motivação é grande para poder entrar em campo amanhã”, exaltou.

O técnico Roger Machado deu indícios que não haverá mudanças na equipe que foi derrotada pelo Libertad, mas não descartou a possibilidade de poupar algum jogador devido ao desgaste físico. “De um modo geral, se houver uma mudança, ela será técnica ou tática. A questão física eu gostaria de deixar para último plano. Porém, não posso desconsiderá-la”, disse. O único desfalque certo é o atacante Fred, que está suspenso na semifinal. Assim como no primeiro jogo, Rafael Moura será seu substituto.

Caso supere a URT, o Galo alcançará sua 11ª final consecutiva, feito conquistado pela última vez em meados dos anos 80. Além disso, chegar em mais uma final é uma nova chance de ampliar a hegemonia no estado. São 43 títulos conquistados, sete a mais que o segundo maior campeão. Esses são alguns dos fatores que motivam a equipe a buscar mais uma final e, consequentemente, o título estadual, como aponta o técnico Roger Machado.

“Fazer a manutenção de ser o maior vencedor estadual motiva a gente a entrar para a semifinal do regional com muita motivação. A gente deixa de lado a Libertadores por um momento, confiando que depois do resultado de empate e a vantagem que construímos de ser o primeiro lugar na fase classificatória, possamos fazer um bom jogo e vencer, para conquistar mais um título”, afirmou.

Outro ponto abordado pelo comandante alvinegro foi a qualidade técnica empregada pela equipe adversária. “Antes do primeiro jogo, lá na fase classificatória, me recordo de ter dado a coletiva que talvez a gente enfrentaria a equipe mais organizada no campeonato. O trabalho que o treinador vem fazendo é bastante louvável. Joga em transição muito rápida, com bastante gente atrás da linha da bola, força o jogo pelo centro, para roubar a bola e usar a velocidade pela lateral”, descreveu.

Buscando final inédita, URT tem dois desfalques e só revela os titulares minutos antes do jogo

O bicampeão mineiro do interior voltou à Belo Horizonte neste fim de semana e encerrou os preparativos para a partida deste domingo na Arena Gregorão, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. O técnico Rodrigo Santana tem dois desfalques: Fabinho, na lateral-esquerda, e Edmar, no ataque. Leonardo será o titular na esquerda, enquanto no ataque, o treinador tem duas opções: Thiago Brito e Guilherme Ceará.

Os onze atletas que vão a campo só serão definidos momentos antes do apito inicial. Para o comandante, a atividade foi importante para que os jogadores não fiquem parados por muitas horas antes de uma partida. “É muito ruim deixar o jogador parado 24h antes da partida. Então, fazemos uma preparação com eles, treino de bola parada, para que eles não fiquem dentro do hotel sem fazer nada”, revelou.

Outro ponto destacado pelo treinador da URT é o fator casa do adversário, que nesta segunda partida será mais presente que na primeira etapa do confronto. “O aproveitamento do Atlético-MG, dentro do Horto, é avassalador. Sabemos que será pressão, eles jogam pelo empate. Precisávamos, pelo menos, da vitória no primeiro jogo, mas não conseguimos. Temos que buscar o principal resultado para ir à final”, disse.

Mesmo reconhecendo a superioridade alvinegra, Rodrigo Santana destaca a necessidade de tomar iniciativa no jogo se quiser sair com o resultado positivo e, consequentemente, a classificação à final. “Será muito difícil, eles virão ainda mais fortes. Temos que controlar essa questão do nervosismo, da ansiedade e saber se portar bem. É importante também propor o jogo e não ficar só defendendo para sair com a vitória”, apontou.