Resultado Atlético-MG x URT no Campeonato Mineiro 2017 (3-0)

ENCERRADO - O Galo é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. O adversário do Atlético sairá do confronto entre Cruzeiro X América, o primeiro jogo ficou 1 a 1, a equipe celeste joga por um empate. Com o melhor desempenho entre todos os clubes mineiros, o Galo tem na final a vantagem de jogar por uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar.

90' O JUIZ APONTA O MEIO DE CAMPO E ENCERRA O JOGO SEM ACRÉSCIMOS! A torcida alvinegra grita o nome do lateral Marcos Rocha que deu duas assistências no jogo.

89' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO GALO! Otero marca o terceiro do Atlético após Cazares escorregar, tocar para Marcos Rocha que faz uma enfiada de bola sen sa cio nal para Otero mandar para o fundo das redes! Marcos Rocha que garçom!!! É o Atlético na final pela 11ª consecutiva.

89' Marlone desvia de cabeça, escanteio para a URT

85' DECISIVO! E o goleiro Juninho mostra sua importância no gol com 4 defesas dificeis

83' QUE PANCADA! Cazares chuta de longe e Juninho faz grande defesa com a mão direita salvando a URT

83' Carlinhos chuta e a bola sai pela linha de fundo a direita do Vcitor

82' SUBSTITUIÇÃO no Atlético. SAI: Gabriel. ENTRA: Felipe Santana

81' PREOCUPAÇÃO NOVAMENTE! O zagueiro Gabriel saí de carrinho maca sentindo dores no joelho

80' Marques chuta de fora da área sem levar perigo ao gol

78' Marlone chuta de fora da área a e a bola passa ao lado do gol de Juninho

78' NA TRAVE! Após escanteio curto Cazares costura a defese a acerta a trave da URT

77' Após tabelinha inusitada com as costas do companheiro Fabio Santos, Otero chuta contra o goleiro obrigando a fazer uma grande defesa

75' SUBSTITUIÇÃO na URT. SAI: Cascata. ENTRA: Jordã

75' CARTÃO AMARELO para Leonardo

74' Otero chuta de fora da área e a bola passa muito perto do gol

73' 17X5 É o placar de finalizações no Horto. O Galo chegou ao gol da URT 17 vezes fazendo dois gols.

71' SUBSTITUIÇÃO no Atlético. SAI: Robinho. ENTRA: Cazares, o líder de assistências no campeonato

70' A URT chuta de fora da área passando longe do goleiro Victor

69' QUE ENTROSAMENTO!!!! Após tabelinha de Fabio Santos e Robinho dentro da área o goleiro Juninho faz grande defesa

67' Rafael Carioca cruza da esquerda para a área mas a defesa da URT corta o cruzamento

65' SUBSTITUIÇÃO no Atlético. SAI: Maicosuel. ENTRA: Otero

64' PRA FORA!!!!! Após ganhar da defesa Marlone toca para Robinho livre na área que chuta para fora!

63' SUBSTITUIÇÃO na URT. SAI: Diogo Oliveira. ENTRA: Carlinhos

61' PREOCUPAÇÃO O árbitro para o jogo para o atendimento ao zagueiro Gabriel que está sendo atendido pelo médico Rodrigo Lasmar

59' QUE ISSO HEMAN! Rafael Moura perde a oportunidade de encobrir o goleiro Juninho e fazer o segundo dele no jogo

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Robinho de pênalti faz a massa alvinegra comemorar o segundo gol do Galo.

56' PENALIDADE MÁXIMA para o Atlético. Robinho na cobrança

54' Marlone arrisca de canhota de fora da área e a bola passa ao lado esquerdo do marcador da URT

49' URT cobra falta que vai tranquilamente nas mãos do goleiro Victor

48' DR EM CAMPO? Os defensores da URT discutem entre si para acertar posicionamento dentro área em escanteio do Atlético que não resoltou em lance de perigo

48' NO TRAVESSÃO! Rafael Carioca pega o rebote após corte da defesa da URT e acerta em cheio o travessão do goleiro Juninho

46' E a bola rola no segundo tempo! Os últimos 45 minutos para decidir quem vai a final

FALA HEMAN! O autor do gol atleticano deu a receita para o Galo não bobear no segundo tempo: ''Nós vimos na primeira fase, tivemos dificuldades aqui mesmo no Independencia, no jogo no Mineirão a mesma coisa, não é atoa que eles são o campeão do interior e mais uma vez a gente sai com o resultado então a gente precisa se alertar mais para sair daqui com o nosso objetivo.''

INTERVALO - Atlético e URT fazem um jogo movimentado até agora. O Galo apresentou as melhores chances á gol enquanto a URT encontrou dificuldade para ultrapassar a marcação do meio de campo alvinegro que vez e outra marcava dobrado. Com o gol do Galo aos 36min a situação da URT se complica, para ir á final o time de Patos de Minas precisa vencer por dois a zero.

47' APITA O ÁRBITRO. FIm do primeiro tempo.

45' O juíz aponta mais 2 minutos de acréscimo

45' CARTÃO AMARELO para o Thiago Brito. Mais um amarelado que, caso a URT vá a final, não jogará por ser o terceiro amarelo

44' A URT vai ao ataque e o goleiro Victor como líbero joga a bola para a linha lateral

40' Com esse gol o Atlético chega a marca de 28 gols no campeonato até agora

38' 15x7 é o placar de jogadas áreas. O Galo mostra o dobro de jogadas pelo alto em relação a URT

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! O arbitro marca falta para o Galo e após cruzamento do Marcos Rocha, Rafael Moura cabecea forte deixando o goleiro Juninho sem reação abrindo o placar para Atlético.

35' CARTÃO AMARELO para o lateral Dick, que assim como Heman recebe o terceiro e está fora da final caso a URT vença o jogo

34' UH!!!!!! Após enfiada de bola do Robinho, Fábio Santos faz o cruzamento milimétrico que passa pelo Rafael Moura caindo nos pés dos defensores da URT

31'Alan Dias chuta fraco mas a bola desvia no zagueiro Leonardo Silva e é escanteio para o time de Patos de Minas

29' CARTÃO AMARELO para Rafael Moura. O atacante toma o seu terceiro cartão e está fora da final caso o Galo avance de fase

26' Atlético entra na área com bela troca de passes entre Maicosuel e Marcos Rocha mas a zaga da URT afasta a chance de gol do time alvinegro

24' IMPEDIDO! O bandeirinha pega um impedimento do atacante Marques

22' Após dividida com Rafael Moura o goleiro Juninho se machuca. A torcida empurra o Galo com seu tradicional grito ''BOTA A CARA ALEMÃO''

21' Falta no meio de campo para URT que cobra rápido mas sem precisão

19' PASSOU PERTO! Cascata cobra a falta que passa por cima do travessão do goleiro Victor

18' CARTÃO AMARELO para o capitão Leonardo Silva após falta no atacante Marques

17' Cascata cobra o escanteio e Fabio Santos faz o corte afastando o perigo da área atleticana

16' UH! A bola corre por toda a área e a defesa atleticana corta cedendo escanteio

15' CARTÃO AMARELO para Marlone após parar o ataque da URT pelo lado direito do campo

14' Após lance pelo lado direito do campo, Robinho chuta fraco e a bola sai a esquerda do gol

12' A URT não consegue oferecer perigo ao goleiro Victor que sofre com um forte sol pelo lado do campo defendido por ele

11' MÃO? Após corte da defesa torcida e jogadores alegam toque de mão do Diogo Oliveira da URT

9' QUE ISSO MAICOSUEL! Robinho chuta, a defesa cede o rebote que cai nos pés do Maicosuel que cuta fraco longe do gol

8' O terceiro escanteio para o Galo com 8 minutos de jogo

7' QUE PRESSÃO! Após cruzamento de Fábio Santos a zaga afasta cedendo o escanteio

6' Rafael Moura chuta forte no meio do gol facilitando a defesa para o goleiro da URT

5' CARTÃO AMARELO para Diogo Oliveira em falta sob Robinho

4' A URT com dificuldades na saída de bola consegue chegar ao campo de ataque mas Gabriel impede a conclusão do ataque celeste

3' Maicosuel cruza na área, Robinho cabecea mas o goleiro Juninho faz a defesa

0' BOLA ROLANDO! Atlético e URT se enfrentam na segunda partida do Campeonato Mineiro

15h55 OLHA ELE! E não que o homem não consegue ficar longe do estádio? Mesmo cumprindo punição, o atacante Fred marca presença no estádio Independencia

15h53 Os times entram em campo para a execução do hino nacional e ao fundo a torcida canta o hino do Galo

15h50 TÁ CHEGANDO A HORA! 10 min para a bola rolar no Horto

15h34 Menos de meia hora para descobrirmos que irá para a grande final do Campeonato Mineiro

15h30 O técnico Roger Machado optou por três volantes na partida de hoje. Marlone, Rafael Carioca e Elias.

15h25 URT ESCALADA! Juninho, Dick, Diego Borges, Rodolfo, Leonardo, Allan DIas, Jô, Thiago Brito, Cascata, Marques e Diogo Oliveira

15h19 Ele está de volta! O goleiro Victor volta aos gramados após contusão em dezembro e leva a toricida a loucura ao entrar para o aquecimento.

15h11 GALO DEFINIDO! Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Carioca, Marlone, Elias, Maicossuel, Robinho e Rafael Moura

Mesmo reconhecendo a superioridade alvinegra, Rodrigo Santana destaca a necessidade de tomar iniciativa no jogo se quiser sair com o resultado positivo e, consequentemente, a classificação à final. “Será muito difícil, eles virão ainda mais fortes. Temos que controlar essa questão do nervosismo, da ansiedade e saber se portar bem. É importante também propor o jogo e não ficar só defendendo para sair com a vitória”, apontou.

Outro ponto destacado pelo treinador da URT é o fator casa do adversário, que nesta segunda partida será mais presente que na primeira etapa do confronto. “O aproveitamento do Atlético-MG, dentro do Horto, é avassalador. Sabemos que será pressão, eles jogam pelo empate. Precisávamos, pelo menos, da vitória no primeiro jogo, mas não conseguimos. Temos que buscar o principal resultado para ir à final”, disse.

Já na URT, os onze atletas que vão a campo só serão definidos momentos antes do apito inicial. Para o comandante, a atividade foi importante para que os jogadores não fiquem parados por muitas horas antes de uma partida. “É muito ruim deixar o jogador parado 24h antes da partida. Então, fazemos uma preparação com eles, treino de bola parada, para que eles não fiquem dentro do hotel sem fazer nada”, revelou.

Um ponto abordado pelo comandante alvinegro foi a qualidade técnica empregada pela equipe adversária. “Antes do primeiro jogo, lá na fase classificatória, me recordo de ter dado a coletiva que talvez a gente enfrentaria a equipe mais organizada no campeonato. O trabalho que o treinador vem fazendo é bastante louvável. Joga em transição muito rápida, com bastante gente atrás da linha da bola, força o jogo pelo centro, para roubar a bola e usar a velocidade pela lateral”, descreveu.

O atleta destacou a expectativa de voltar aos gramados e da possibilidade de jogar neste domingo. “Estou muito feliz de retornar aos jogos. Foram quatro meses tratando uma lesão, então, para mim, é motivo de alegria e uma satisfação imensa vestir essa camisa que tanto me deu alegria. A motivação é grande para poder entrar em campo amanhã”, exaltou.

De volta! A torcida atleticana e as traves da Arena Independência podem matar a saudade do ídolo Victor, neste domingo. O goleiro volta a ser relacionado depois de uma lesão no ombro que o deixou afastado dos gramados por mais de quatro meses. A ocasião ocorreu em dezembro passado quando o goleiro participava de um jogo beneficente, em Jundiaí, interior de São Paulo. Ele sofreu uma luxação no ombro e foi, posteriormente, submetido a uma cirurgia.

O bicampeão mineiro do interior voltou à Belo Horizonte neste fim de semana e encerrou os preparativos para a partida deste domingo na Arena Gregorão, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. O técnico Rodrigo Santana tem dois desfalques: Fabinho, na lateral-esquerda, e Edmar, no ataque. Leonardo será o titular na esquerda, enquanto no ataque, o treinador tem duas opções: Thiago Brito e Guilherme Ceará.

Caso supere a URT, o Galo alcançará sua 11ª final consecutiva, feito conquistado pela última vez em meados dos anos 80. Além disso, chegar em mais uma final é uma nova chance de ampliar a hegemonia no estado. São 43 títulos conquistados, sete a mais que o segundo maior campeão.