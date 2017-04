Atlético derrota URT com tranquilidade e avança à decisão do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e URT se enfrentaram, neste domingo (23), na Arena Independência, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, e o time da capital levou a melhor vencendo por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Rafael Moura, Robinho e Otero. Como o primeiro jogo havia sido 1 a 1, o Atlético se garante na sua 11ª final seguida, e agora espera o adversário que vem do confronto entre Cruzeiro e América-MG.

O lado negativo da partida para o Galo fica por conta da suspensão de Rafael Moura para o primeiro jogo da final do campeonato. O jogador levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na próxima partida. A expectativa fica por conta de um possível retorno de Fred, já que haverá um julgamento nesta semana para definir se o jogador estará liberado para a final, senão o Atlético pode entrar com um pedido de efeito suspensivo para contar com o atual artilheiro do campeonato.

A URT deixa a competição como campeã do interior, o que dá à equipe de Patos de Minas uma vaga na Série D do ano que vem e também da Copa do Brasil do próximo ano.

Rafael Moura abre placar em primeiro tempo truncado

Durante a primeira etapa, a equipe atleticana mostrava muita disposição. Com as saídas de Otero e Danilo para as entradas de Maicosuel e Marlone, a equipe de Roger Machado ganhou em velocidade, o que dificultava a saída de bola da URT já que o seu sistema defensivo estava sendo pressionado com muita frequência.

A pressão do Atlético Mineiro no campo de ataque acabou anulando as estratégias do time de Patos, que seria de aproveitar os erros no ataque atleticano para encaixar um contra-ataque, que foi como surgiu o gol de Marques na primeira partida da semi-final.

No entanto, a grande chance da URT na partida veio na etapa inicial, quando Cascata teve boa oportunidade em cobrança de falta mas acabou mandando com perigo por cima do gol de Victor que voltou ao gol atleticano depois de meses parado devido a uma contusão no ombro.

O gol do Atlético saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Marcos Rocha recebeu na direita e deu belo cruzamento para Rafael Moura testar para o fundo das redes. Foi o 5º gol do He Man no campeonato. Ele se iguala aos atacantes Ramon Abila do Cruzeiro e Roni do Villa Nova na terceira posição da lista de artilheiros do campeonato. Está atras de Fred também do Atlético que está com 10 gols e de Luiz Eduardo da Caldense que têm 6 gols.

Atlético domina as ações do segundo tempo e vence com tranquilidade

A equipe de Patos de Minas sabia da dificuldade que teria para sair de campo classificada para a decisão e sabia também que teria que sair para o ataque se quisesse chegar a decisão, mas os comandados de Rodrigo Santana foram anulados pelo time atleticano e não chegaram com perigo a meta de Victor uma vez sequer.

Tudo piorou para a URT quando Marlone sofreu penalti cometido por Alan Dias aos 12 minutos do segundo tempo. Robinho foi para a cobrança e bateu no meio do gol deslocando o goleiro Juninho. A partir daí o Atlético teve a tranquilidade necessária para dominar as ações do jogo contra uma equipe que demonstrava estar entregue na partida.

Dois minutos depois, Rafael Moura recebeu lançamento e ficou na cara do goleiro Juninho e bateu mal para fora. O mesmo aconteceu com Fábio Santos que em tabela com Marlone ficou em grandes condições de marcar mas parou no goleiro Juninho que foi o grande destaque do time de Patos de Minas na partida.

Acostumados com a titularidade, Otero e Cazares vieram do banco para dar mais qualidade ao meio campo atleticano e cada um chegou com perigo duas vezes. O venezuelano teve chances na sua principal característica, o chute de fora da área, um deles exigiu que o goleiro Juninho fizesse uma boa defesa. Já Cazares apostou na sua categoria e quase fez um belo gol em uma jogada individual mas acabou parando na trave.

Para selar a vaga na final, Cazares roubou a bola no meio de campo, tocou para Marcos Rocha que deu sua segunda assistência na partida para deixar Otero na boa para marcar o terceiro gol atleticano e garantir os comandados de Roger Machado na final do Campeonato Mineiro.